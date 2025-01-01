Парижские истории: лучшие французские песни от Piaf до Zaz

Кабаре-бэнд «Елисейские поля» в Jam Club

Приглашаем вас в мир французского шансон. Этот кабаре-бэнд подарит вам уникальную возможность насладиться акустическими песнями, которые перенесут вас на романтические улицы Парижа.

Музыкальная программа

В репертуаре «Елисейских полей» более пятидесяти песен, включая бессмертные хиты Эдит Пиаф, нежные баллады Франсуазы Арди и Мари Лафорэ, а также знакомые с детства композиции Джо Дассена. Не упустите шанс услышать современные шедевры от Патриции Каас, Милен Фармер, группы «Ниагара», Индилы и ZAZ.

Состав и атмосфера

Группа состоит из талантливых музыкантов: пианиста, квинтона, контрабасиста и вокалиста. Их выступления создают атмосферу уютных парижских кафе, где каждая нота пронизана духом столицы Франции.

Интересные факты

Знаете ли вы, что шансон — это не просто музыка, а целая культура, отражающая жизнь и чувства французского народа? Приходите и окунитесь в эту атмосферу вместе с «Елисейскими полями»!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой французского кабаре в нашем театре.