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Парижские истории: лучшие французские песни от Piaf до Zaz
Билеты от 1500₽
Киноафиша Парижские истории: лучшие французские песни от Piaf до Zaz

Парижские истории: лучшие французские песни от Piaf до Zaz

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Кабаре-бэнд «Елисейские поля» в Jam Club

Приглашаем вас в мир французского шансон. Этот  кабаре-бэнд подарит вам уникальную возможность насладиться акустическими песнями, которые перенесут вас на романтические улицы Парижа.

Музыкальная программа

В репертуаре «Елисейских полей» более пятидесяти песен, включая бессмертные хиты Эдит Пиаф, нежные баллады Франсуазы Арди и Мари Лафорэ, а также знакомые с детства композиции Джо Дассена. Не упустите шанс услышать современные шедевры от Патриции Каас, Милен Фармер, группы «Ниагара», Индилы и ZAZ.

Состав и атмосфера

Группа состоит из талантливых музыкантов: пианиста, квинтона, контрабасиста и вокалиста. Их выступления создают атмосферу уютных парижских кафе, где каждая нота пронизана духом столицы Франции.

Интересные факты

Знаете ли вы, что шансон — это не просто музыка, а целая культура, отражающая жизнь и чувства французского народа? Приходите и окунитесь в эту атмосферу вместе с «Елисейскими полями»!

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и атмосферой французского кабаре в нашем театре.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
20 ноября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
18 декабря
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽

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