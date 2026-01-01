Спектакль Париж для двоих

Кабаре в Зеркальной гостиной театра "Буфф"

Загляните в Зеркальную гостиную театра "Буфф", чтобы насладиться уникальной программой в стиле кабаре. Артисты исполнит песни шансонье прошлых лет, а также современные французские композиции, вызывая атмосферу романтического Парижа, даже не покидая родного города.

Режиссёр и хореограф

Режиссёр-постановщик программы — Эдвальд Смирнов, известный хореограф и главный балетмейстер театра "Буфф". Его талант и опыт обещают сделать это выступление незабываемым.

Музыкальная программа

Программа превратит Зеркальную гостиную в маленький Париж. Зрители смогут насладиться пленительными мелодиями, которые наполнят зал теплотой и чувственностью. Приходите и вдоволь насладитесь волшебством музыки!