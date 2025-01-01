Paris, Paris, Paris… Концерт на крыше

Париж… Город огней, романтики и, конечно же, незабываемой музыки. Приглашаем вас на вечер, посвященный французскому шансону — это уникальное путешествие в мир чувственности, страсти и элегантной грусти!
В программе концерта Paris, Paris, Paris собраны жемчужины французской эстрады, песни, ставшие символами целой эпохи. Вы услышите:
Наши талантливые исполнители перенесут вас в атмосферу богемного Парижа:
Обращаем ваше внимание: на крыше всего лишь 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.
Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Приготовьтесь к вечеру, полному эмоций, красоты и, конечно же, любви!