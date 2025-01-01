Paris, Paris, Paris… Концерт на крыше

Вечер французского шансона в Zarenkov Gallery

Париж… Город огней, романтики и, конечно же, незабываемой музыки. Приглашаем вас на вечер, посвященный французскому шансону — это уникальное путешествие в мир чувственности, страсти и элегантной грусти!

Программа концерта

В программе концерта Paris, Paris, Paris собраны жемчужины французской эстрады, песни, ставшие символами целой эпохи. Вы услышите:

Элен Сегара - Bohemienne Лара Фабиан - Russian fairytale Эдит Пиаф - La vie en rose (Жизнь в розовом цвете) Селин Дион - L’abandon Далида - Je suis malade Далида - Parole Parole Zaz - Je veux Нина Симон - Ne me quitte pas Мишель Легран - Je ne pourrai jamais vivre sans toi («Шербургские зонтики») Джо Дассен - Et si tu n’existais pas (Если б не было тебя)

Исполнители

Наши талантливые исполнители перенесут вас в атмосферу богемного Парижа:

Алиса Шервуд - вокал

Сергей Созинов - гитара

Сергей Табунов - гитара

Дмитрий Гурович - контрабас

Важно знать!

Обращаем ваше внимание: на крыше всего лишь 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.

Подробности

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Приготовьтесь к вечеру, полному эмоций, красоты и, конечно же, любви!