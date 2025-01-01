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Paris, Paris, Paris… Концерт на крыше
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Paris, Paris, Paris… Концерт на крыше

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер французского шансона в Zarenkov Gallery

Париж… Город огней, романтики и, конечно же, незабываемой музыки. Приглашаем вас на вечер, посвященный французскому шансону — это уникальное путешествие в мир чувственности, страсти и элегантной грусти!

Программа концерта

В программе концерта Paris, Paris, Paris собраны жемчужины французской эстрады, песни, ставшие символами целой эпохи. Вы услышите:

  1. Элен Сегара - Bohemienne
  2. Лара Фабиан - Russian fairytale
  3. Эдит Пиаф - La vie en rose (Жизнь в розовом цвете)
  4. Селин Дион - L’abandon
  5. Далида - Je suis malade
  6. Далида - Parole Parole
  7. Zaz - Je veux
  8. Нина Симон - Ne me quitte pas
  9. Мишель Легран - Je ne pourrai jamais vivre sans toi («Шербургские зонтики»)
  10. Джо Дассен - Et si tu n’existais pas (Если б не было тебя)

Исполнители

Наши талантливые исполнители перенесут вас в атмосферу богемного Парижа:

  • Алиса Шервуд - вокал
  • Сергей Созинов - гитара
  • Сергей Табунов - гитара
  • Дмитрий Гурович - контрабас

Важно знать!

Обращаем ваше внимание: на крыше всего лишь 100 мест, количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств ZARENKOV GALLERY.

Подробности

Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Приготовьтесь к вечеру, полному эмоций, красоты и, конечно же, любви!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
16:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Крыша Zarenkov Gallery Санкт-Петербург, Социалистическая, 21, крыша
16:00 от 1600 ₽

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