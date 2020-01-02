Музыкальный спектакль «Paris. Нити судьбы»

Исполнители: Артисты музыкальных и драматических театров Санкт-Петербурга: Олег Жилин, Павел Граф (тенор), Анна Цейтлина (сопрано), Владимир Вьюров (баритон), Павел Сопов (тенор), Константин Ганшин (фортепиано), Александр Корбаков (баян), Ирина Вьюрова (скрипка).

Спектакль начинается с интригующего воспоминания рассказчика: «Когда-то, когда я ещё был маленьким, к нам пришла посылка. Для меня в ней не было ничего интересного: какие-то духи и маленькая пластинка. Взрослые говорили об этом вполголоса, а город, откуда она пришла, называли одной буквой П...».

История судеб звёзд

«Paris. Нити судьбы» — трогательный спектакль-воспоминание, рассказывающий о судьбах звезд эстрады Российской Империи, оказавшихся вдали от Родины. В спектакле воссоздана уникальная атмосфера культурного явления «Русский Париж». Именно в 20-е годы Париж стал центром притяжения для многих русских артистов, писателей, поэтов, художников и музыкантов, которые впоследствии стали подлинными звездами мирового искусства XX века.

Музыка и воспоминания

Зрителям предстоит увидеть не только блеск парижских ресторанов, но и сложные реалии жизни великих артистов в эмиграции. Спектакль наполнен популярнейшими танго и песнями, которые пела вся страна. В программе звучат:

Танго О. Строка: «Черные глаза», «Скажите, почему?», «Когда весна опять придет?»

Песни А. Вертинского: «Желтый ангел», «То, что я должен сказать», «Танго «Магнолия», «Я сегодня смеюсь над собой…», «Дорогой длинною…», «Замело тебя снегом, Россия»

Наследие искусства

«Paris. Нити судьбы» — это не просто спектакль, а музыкальное путешествие в прошлое, которое напоминает о том, что настоящее искусство бессмертно, как и память о тех, кто его создавал. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу русской эмиграции и насладиться выдающимися исполнениями!