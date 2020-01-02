Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Paris. Нити судьбы
Киноафиша Paris. Нити судьбы

Спектакль Paris. Нити судьбы

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Paris. Нити судьбы»

Исполнители: Артисты музыкальных и драматических театров Санкт-Петербурга: Олег Жилин, Павел Граф (тенор), Анна Цейтлина (сопрано), Владимир Вьюров (баритон), Павел Сопов (тенор), Константин Ганшин (фортепиано), Александр Корбаков (баян), Ирина Вьюрова (скрипка).

Спектакль начинается с интригующего воспоминания рассказчика: «Когда-то, когда я ещё был маленьким, к нам пришла посылка. Для меня в ней не было ничего интересного: какие-то духи и маленькая пластинка. Взрослые говорили об этом вполголоса, а город, откуда она пришла, называли одной буквой П...».

История судеб звёзд

«Paris. Нити судьбы» — трогательный спектакль-воспоминание, рассказывающий о судьбах звезд эстрады Российской Империи, оказавшихся вдали от Родины. В спектакле воссоздана уникальная атмосфера культурного явления «Русский Париж». Именно в 20-е годы Париж стал центром притяжения для многих русских артистов, писателей, поэтов, художников и музыкантов, которые впоследствии стали подлинными звездами мирового искусства XX века.

Музыка и воспоминания

Зрителям предстоит увидеть не только блеск парижских ресторанов, но и сложные реалии жизни великих артистов в эмиграции. Спектакль наполнен популярнейшими танго и песнями, которые пела вся страна. В программе звучат:

  • Танго О. Строка: «Черные глаза», «Скажите, почему?», «Когда весна опять придет?»
  • Песни А. Вертинского: «Желтый ангел», «То, что я должен сказать», «Танго «Магнолия», «Я сегодня смеюсь над собой…», «Дорогой длинною…», «Замело тебя снегом, Россия»

Наследие искусства

«Paris. Нити судьбы» — это не просто спектакль, а музыкальное путешествие в прошлое, которое напоминает о том, что настоящее искусство бессмертно, как и память о тех, кто его создавал. Не упустите возможность погрузиться в атмосферу русской эмиграции и насладиться выдающимися исполнениями!

Режиссер
Алексей Исполатов
В ролях
Олег Жилин
Павел Граф
Анна Цейтлина
Владимир Вьюров
Павел Сопов

Фотографии

Paris. Нити судьбы Paris. Нити судьбы Paris. Нити судьбы Paris. Нити судьбы Paris. Нити судьбы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше