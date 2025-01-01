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Парфюмер
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Спектакль Парфюмер

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Парфюмер» — история о человеке, лишённом своего запаха, но обладающем исключительным нюхом

Мир, в котором живёт Жан-Батист Гренуй, не прощает тех, кто не соответствует нормам общества. Это место жестокости, безжалостности, где правят деньги, а о любви или сострадании не может быть и речи. В этом мире есть запахи — но лишь те, что можно продать, становятся значимыми. Однако что делать, если ты обладаешь исключительным нюхом, но не имеешь собственного запаха? Чем обернется попытка найти запах, который заставит весь мир полюбить тебя?

Поиск себя через запах

Герой, лишённый запаха, но наделённый даром чувствовать и распознавать ароматы, сталкивается с вопросом: что же важнее — быть любимым за что-то, что не видно, или быть признанным за свое уникальное «я»?

Как говорится в спектакле:
«Самое страшное — не иметь запаха, когда ты обладаешь носом. Самое страшное — не иметь голоса, когда у тебя есть слух. Самое страшное — не иметь лица, когда у тебя есть глаза… даже самого скверного лица».

Особенности спектакля

  • История, основанная на знаменитом романе Патрика Зюскинда
  • Загадочная атмосфера, наполненная мрачными размышлениями о любви, идентичности и отчуждении
  • Прочные и выразительные персонажи, которые заставляют зрителей задуматься о своём месте в мире

Погрузитесь в этот мир, где запахи могут стать важнее всего!

Режиссер
Ольга Истомина
В ролях
Никита Смирнов
Дарья Архипова
Илья Зеленый
Александра Максимова
Роман Ярушев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Zart House Санкт-Петербург, пл. Морской Славы, 1, Морской вокзал, 3 этаж
19:00 от 1000 ₽

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