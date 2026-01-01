Парфюмер в театре ЛДМ «Новая сцена»

Музыкально-драматический спектакль по роману Патрика Зюскинда

Театр ЛДМ «Новая сцена» приглашает на мировой премьеру музыкально-драматического спектакля «Парфюмер» по культовому роману Патрика Зюскинда. Спектакль обещает стать настоящим театральным событием, где музыкальная композиция Антона Танонова и эксклюзивные ароматы от парфюмерного бренда KS Parfume создадут уникальную атмосферу.

Краткий сюжет

Главную роль в спектакле исполняет Андрей Носков. В «Парфюмере» рассказывается история Жан-Батиста Гренуя, загадочного ребенка, родившегося под рыбным прилавком в Париже XVIII века. Гренуй становится не только несчастным сиротой, но и всепобеждающим монстром, чьи парфюмы завораживают весь высший свет Франции. Однако идеальный аромат, который он создает, достигается дорогой ценой.

Инновационный театральный формат

Для переноса мира «Парфюмера» на сцену были сделаны беспрецедентные шаги. Каждый эпизод спектакля сопровождается уникальными ароматами, созданными специально для этого проекта. В каждой сцене зрители смогут почувствовать аромат лавандовых полей Франции, смесь бергамота, розмарина и мускуса в мастерской Балдини, а также сладость корицы, ванили и персиков во время встречи с рыжеволосой девушкой.

Творческий состав и исполнение

В спектакле задействованы всего два актера: Андрей Носков и хореограф театра Софья Рождественская. Носков перевоплощается в образ одержимого гения, а Рождественская представляет в танце не только женские образы, но и душу ароматов, созданных Гренуем. Музыкальные композиции основаны на принципе «триады аромата», раскрывая сперва верхнюю ноту, затем ноту сердца и, наконец, шлейф.

Мультимедийная сцена

Спектакль включает галерею из более чем 50 мультимедийных локаций. Эти декорации погружают зрителя в мрачные парижские переулки, роскошные парфюмерные мастерские, смрадные рынки и благоухающие сады. Зрители смогут ощутить, как пахнут и как звучат страсть, тщеславие и совершенство.



Внимание: Если вы страдаете от аллергий, пожалуйста, воздержитесь от покупки билетов. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который погружает в мир ароматов и эмоций!