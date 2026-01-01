Оповещения от Киноафиши
Парфюмер
16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Парфюмер»: Тёмная магия запахов

«Парфюмер» - это захватывающее представление о жизни Жана-Батиста Гренуя, человека, который превратился из отверженного и никчемного уродца в выдающегося парфюмера. Его талант позволяет ему создавать совершенство - запах любви, недоступный другим. Однако, чтобы достичь своих амбициозных целей, Гренуй не останавливается ни перед чем, включая серьезные преступления, которые обрывают молодые жизни.

Гренуя невозможно остановить. Запах становится его мощным оружием, которое может принести как благо, так и разрушение. Неизменно дважды поворачивая судьбы героев, спектакль завершает свою историю неожиданной развязкой, способной поразить даже самую искушенную публику.

Создатели спектакля

Режиссура Людмилы Никитиной, яркая хореография Марии Семушиной и оригинальное освещение от Марии Колоколовой добавляют спектаклю уникальную атмосферу. В главных ролях можно увидеть Егора Кутенкова, известного по сериалам «Великолепная пятерка», «Шифр», «Всем по 50» и «Куколка», а также Розалию Садыкову.

Не упустите возможность стать свидетелем этой впечатляющей истории о страсти, амбициях и человеческих пороках. «Парфюмер» - это не просто спектакль, это искусство, которое оставляет глубокий след в душе каждого зрителя.

Режиссер
Людмила Никитина
В ролях
Егор Кутенков
Мария Семушина
Розалия Садыкова

Март
7 марта суббота
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70

