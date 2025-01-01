Театр LDM. Новая сцена приглашает вас на музыкально-драматический спектакль «Парфюмер», основанный на культовом романе Патрика Зюскинда. Это уникальное театральное представление обещает удивить зрителей не только глубиной сюжета, но и инновационным подходом к постановке.
В рамках спектакля задействованы всего два актера, которые своими виртуозными перевоплощениями подарят зрителям незабываемые мгновения. На сцене вы увидите:
и
Спектакль будет исполняться в двух версиях с двумя уникальными составами. Каждый из них создаёт свой особенный мир, поэтому зрители могут найти «своего» Парфюмера.
Музыка, написанная Антоном Таноновым, основана на принципе «триады аромата», которая раскрывает эмоции и настроения каждого момента спектакля. Каждая композиция представляет собой уникальный музыкальный аромат, который ведет зрителей через исторические и эмоциональные отрезки истории.
Для создания атмосферы спектакля был разработан ряд уникальных ароматов парфюмерным брендом KS Parfume. Каждая сцена наполнена неповторимыми запахами, которые помогут зрителям окунуться в мир 18 века:
Создатели спектакля также подготовили галерею из более чем 50 «живых» мультимедийных локаций, которые позволят вам ощутить атмосферу мрачных парижских переулков и роскошных парфюмерных мастерских.
Обратите внимание, что данный спектакль не подходит для людей с аллергией на ароматы, поэтому, пожалуйста, воздержитесь от покупки билетов, если у вас имеются подобные ограничения.
Не упустите шанс стать частью этой уникальной театральной истории! Для подробной информации о составах актеров обращайтесь в социальные сети театра.
Режиссура: Ирина Афанасьева
Текст: Патрик Зюскинд
Сценография: Саммер Эпигон
Художник-постановщик: Итан Янг
Хореография: Софья Рождественская
Адрес: Театр «LDM. Новая сцена», Петровский проспект, д. 20 литера Д