Незабываемый "парфюмер" на сцене театра LDM

Театр LDM. Новая сцена приглашает вас на музыкально-драматический спектакль «Парфюмер», основанный на культовом романе Патрика Зюскинда. Это уникальное театральное представление обещает удивить зрителей не только глубиной сюжета, но и инновационным подходом к постановке.

Неповторимый формат и эксклюзивные ароматы

В рамках спектакля задействованы всего два актера, которые своими виртуозными перевоплощениями подарят зрителям незабываемые мгновения. На сцене вы увидите:

Парфюмер: Андрей Носков

Андрей Носков Альтер Эго: Софья Рождественская

и

Парфюмер: Игорь Кроль

Игорь Кроль Альтер Эго: Дарья Чередниченко

Спектакль будет исполняться в двух версиях с двумя уникальными составами. Каждый из них создаёт свой особенный мир, поэтому зрители могут найти «своего» Парфюмера.

Музыка и атмосфера

Музыка, написанная Антоном Таноновым, основана на принципе «триады аромата», которая раскрывает эмоции и настроения каждого момента спектакля. Каждая композиция представляет собой уникальный музыкальный аромат, который ведет зрителей через исторические и эмоциональные отрезки истории.

Ароматный опыт

Для создания атмосферы спектакля был разработан ряд уникальных ароматов парфюмерным брендом KS Parfume. Каждая сцена наполнена неповторимыми запахами, которые помогут зрителям окунуться в мир 18 века:

Лаванда полей Франции

Смесь бергамота, розмарина, мускуса и апельсинового цвета из мастерской мэтра Балдини

Сладость корицы, ванили и персиков при встрече с рыжеволосой девушкой

Уникальные мультимедийные локации

Создатели спектакля также подготовили галерею из более чем 50 «живых» мультимедийных локаций, которые позволят вам ощутить атмосферу мрачных парижских переулков и роскошных парфюмерных мастерских.

Важно для зрителей

Обратите внимание, что данный спектакль не подходит для людей с аллергией на ароматы, поэтому, пожалуйста, воздержитесь от покупки билетов, если у вас имеются подобные ограничения.

Не упустите шанс стать частью этой уникальной театральной истории! Для подробной информации о составах актеров обращайтесь в социальные сети театра.

Режиссура: Ирина Афанасьева

Текст: Патрик Зюскинд

Сценография: Саммер Эпигон

Художник-постановщик: Итан Янг

Хореография: Софья Рождественская

Адрес: Театр «LDM. Новая сцена», Петровский проспект, д. 20 литера Д