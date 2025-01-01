Меню
Парфюмер
Театр современной драматургии 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Спектакль «Парфюмер»: погружение в мир запахов и тьмы

Роман Патрика Зюскинда «Парфюмер - История одного убийцы» стал основой для нового спектакля, который предлагает зрителям погрузиться в одну из самых загадочных и пугающих историй мировой литературы. Главным героем является Жан-Батист Гренуй, родившийся человеком без запаха, что уже делает его чуждым для общества.

Дар или проклятие?

Природа одарила Гренуя сверхъестественным чутьём на ароматы, благодаря которому он способен превращать жизнь в бесконечную палитру запахов. Однако этот дар стал началом его падения. Сюжет спектакля исследует тёмную атмосферу одиночества и отверженности, в которую попадает главный герой.

Одержимость и преступление

Гренуй, лишённый человеческой идентичности, отчаянно пытается обрести своё место в мире. Его поиск красоты и совершенства оборачивается одержимостью, а стремление к признанию приводит к преступлениям. Эта история показывает, как гениальность, лишённая человечности, превращается в оружие.

Зеркало для зрителей

Спектакль утверждает, что рождение убийцы — это не случайность, а закономерность. Общество, не способное принять «другого», толкает его в объятия тьмы. Каждому зрителю знакомо чувство, когда мир не принимает и не признаёт. В этом контексте «Парфюмер» заставляет задуматься о границах человеческой природы, пугая и завораживая одновременно.

Театральные подробности

Постановка осуществляется театром «Многоточие» под руководством режиссера Светланы Бутузовой. В спектакле задействованы талантливые актеры: Рауль Таев, Анастасия Коршунова, Артем Брагин и Леонид Доценко.

Возрастное ограничение: 18+.
Длительность спектакля: 1 час 30 минут.

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Рауль Таев
Анастасия Коршунова
Артем Брагин
Леонид Доценко

Ноябрь
16 ноября воскресенье
19:00
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
от 1600 ₽

