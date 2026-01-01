Спектакль Парфюмер

Возвращение легенды: рок-опера «Парфюмер»

Рок-опера «Парфюмер» — это не просто спектакль, а мистическое путешествие в мир ароматов, которые способны покорить разум и изменить судьбу. На основе культового романа Патрика Зюскинда, данная работа создана композитором Игорем Демариным и возвращается на театральные подмостки столицы благодаря эксклюзивным правам, полученным от автора.

Выдающиеся исполнители и уникальная музыка

На сцене выступят ярчайшие звезды российской сцены: Валерий Яременко, Виктория Макарская, Игорь Демарин, Дмитрий Четвергов, легенда Мариинского театра Владимир Самсонов, Людмила Бодрова и Юрий Шиврин. Музыкальное сопровождение обеспечат лучшие музыканты и струнный ансамбль, создавая уникальный симбиоз классики и рока.

Создание шедевра

Создание рок-оперы заняло много лет, и Игорь Демарин, вдохновленный романом Зюскинда, сумел передать в музыке то, что невозможно выразить словами. Его музыка покорила не только зрителей, но и самого Патрика Зюскинда, который предоставил эксклюзивные права на единственную музыкальную версию своего произведения. Музыка способна затронуть душу человека так же, как и аромат.

История гениального парфюмера

«Парфюмер» — это история трагедии и триумфа, любви и смерти, страсти и вечности. Главный герой, Жан-Батист Гренуй, родившийся в ужасных условиях, с раннего детства обладает уникальным обонянием, что делает его исключительным в мире парфюмерии. Однако его одержимость запахами перерастает в манию, и он начинает охотиться за ароматами, которые могут сделать его великим. Гренуй стремится создать идеальный парфюм, который позволит ему завоевать любовь и признание, готовый пойти на крайние меры ради достижения своей цели.

Композитор: Игорь Демарин. Автор либретто: Юрий Рыбчинский.