«Парень из прошлого» — Спектакль о любви, войне и времени

В честь 70-летия Великой Победы в ТЮЗе им. А.А. Брянцева состоялась премьера спектакля «Парень из прошлого», написанного драматургом Александром Архиповым специально к этой памятной дате. Постановку создал номинант премий «Золотая маска» и «Прорыв» Семен Серзин.

Действие спектакля разворачивается в двух временных слоях — весной 1942 года и в наши дни. История начинается в старой петербургской квартире на Сенной. Хозяйка квартиры, Инна Борисовна, встречает новых квартиросъемщиков — Нину и её дочь Аню. Однако Аня еще не подозревает, что в этом доме она столкнется с судьбоносной встречей с таинственным Парнем из прошлого.

Сюжет

Найдя за старыми обоями послание из блокадного Ленинграда, Аня становится проводником в прошлом. В её жизни возникает таинственный Парень из прошлого, чья история переплетается с трагической любовью и испытаниями времён Великой Отечественной войны. Это история о героизме и чувствах молодого поколения военных лет — парня и девушки, которые в условиях блокадного Ленинграда пережили голод, холод и страшные тяготы войны.

В спектакле соединяются две эпохи — военное прошлое и современность. Мистическая встреча молодых людей из разных времён станет для современных подростков ценнейшим уроком жизни и откроет им глаза на историю, которая, несмотря на её тяжесть, несёт в себе вечные уроки.

Темы спектакля

Спектакль затрагивает важные темы любви, памяти и судьбы. Он напоминает нам о значении Победы, о трагедии блокады Ленинграда и о том, как важно сохранить память о тех, кто пережил эти страшные события. Через мистическое переплетение эпох, зрители станут свидетелями того, как переживания прошлого встречаются с настоящим, а уроки истории остаются актуальными для каждого поколения.

Не упустите шанс увидеть этот трогательный и важный спектакль, который погружает в атмосферу войны, любви и вечной памяти.