Спектакль Парасказки

Сказки с ансамблем Дмитрия Покровского

Ансамбль Дмитрия Покровского

Музыкальный руководитель – Мария Нефёдова

Режиссёр – Ольга Юкечева

«Сказки с Ансамблем Дмитрия Покровского» – это цикл, состоящий из трёх музыкальных программ, включающих фольклорные и авторские сказки: «Парасказки», «Небылицы в лицах» и «Кошачьи колыбельные». В народных сказках сосредоточены традиции, верования и нравственные устои, уходящие в далекое прошлое. Эти произведения служат универсальным средством воспитания, передачи знаний об окружающем мире и человеческих ценностях.

Фольклорные традиции в словах и мелодиях

Лучшие образцы русских литературных сказок, такие как рассказы Пушкина, Шергина и Писахова, воспроизводят дух народного творчества. В них используются фольклорные формы стиха – песенного, поговорочного и раёшного. Эти сказки написаны на разговорном языке и часто переплетаются с элементами других жанров народной поэзии, такими как заговоры и причитания.

Программа «Парасказки»

В программе «Парасказки» представлены аутентичные сказки из разных уголков России, такие как творения Б. В. Шергина и С. Г. Писахова. Также включен музыкальный спектакль-балаган «Парасказ» В. Николаева, основанный на сказках А. С. Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его Балде» и «Сказка о царе Салтане».

Ансамбль Дмитрия Покровского

Созданный в 1973 году, Ансамбль Дмитрия Покровского стал первым в России коллективом, который объединил научный подход к фольклору и его профессиональное исполнение. Здесь сложилась уникальная вокальная школа, основанная на приёмах традиционного фольклорного пения. Артисты виртуозно владеют различными стилями и техниками народной музыки, мастерски сочетая их с современными музыкальными формами.

Фольклор в интерпретации Ансамбля – это живая часть национальной культуры, способная затронуть сердца зрителей и не знающая границ. Каждая программа становится музыкальным спектаклем, независимо от того, идет ли речь о классических произведениях, духовной или обрядовой музыке.