Моноспектакль Романа Габриа

Приглашаем вас на уникальный моноспектакль авторства и режиссуры Романа Габриа. Это не просто спектакль, а откровенный разговор героя со зрителем, который затрагивает самые глубинные человеческие чувства.

История спортсмена-паралимпийца

На сцене разворачивается исключительная история спортсмена-паралимпийца, рассказанная от первого лица. Этот поток сознания погрузит вас в мир перформативного взаимодействия, предлагая зрителю стать частью личной дистанции главного героя.

Преодоление препятствий с юмором

Монолог Кондратьева Паши — это не просто рассказ о трудностях, а увлекательное путешествие с элементами юмора. Герой делится своими переживаниями и испытаниями, которые ему пришлось преодолеть на пути к успеху. Такой подход бросает вызов границам эмпатии и заставляет задуматься о настоящих ценностях жизни.

Близость к публике

Моноспектакль создаёт иллюзию, что актер всегда наедине со зрителями. Это создает особую атмосферу близости и доверия, позволяя каждому участнику почувствовать себя частью этой удивительной истории. Паша обрызгает публику яркими сюжетами своего заплыва, под названием «жизнь», оставляя незабываемые впечатления.

Не упустите возможность

Не упустите шанс стать свидетелем этой уникальной истории. Спектакль «Паралимпиец» — это не только развлечение, но и возможность задуматься о преодолении собственных границ. Мы уверены, что этот вечер станет для вас настоящим открытием.