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Парафраз. Шведская семья
Билеты от 1250₽
Киноафиша Парафраз. Шведская семья

Спектакль Парафраз. Шведская семья

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1250₽

О концерте/спектакле

Трагикомедия о семейных отношениях

Спектакль по пьесе Марка Розовского — это современная интерпретация классической темы семейных отношений. Пьеса затрагивает важные вопросы любви, ревности, измены, а также одиночества, и представляет собой размышление о сложных этапах отношений в паре. Театр «У Никитских ворот» стремится найти театральное выражение этих идей, привнося новую, глубоко человечную трактовку.

Смысл спектакля и комментарии режиссера

Режиссёр Сергей Уусталу подчёркивает, что пьеса — это парафраз, или, другими словами, своёобразная адаптация знаменитого кинематографического произведения. В этом контексте спектакль затрагивает тему «игр, в которые играют люди». В центре внимания — семейные драмы, которые в силу своей природы одновременно трагичны и комичны. Уусталу указывает, что хотя искусство в своей сути призывает к сохранению любви и семьи, в реальной жизни это далеко не всегда возможно.

Тема трагикомичности семейных отношений

Таким образом, спектакль затрагивает важные аспекты человеческой природы и отношений, предлагая зрителям задуматься о тонкой грани между любовью и ненавистью, радостью и страданием в семейной жизни.

Режиссер
Сергей Уусталу
Сергей Уусталу
В ролях
Денис Юченков
Наталья Денисова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1250 ₽

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