Премьера спектакля «Парадоксы» от Суджон Ким в Санкт-Петербурге

Танцевальная компания «Каннон Данс» представляет новую работу корейского хореографа Суджон Ким. Спектакль под названием «Парадоксы» исследует сложные и многогранные аспекты человеческой жизни и творчества. В нем переплетаются личные страдания и творческие достижения, общественный успех и личное одиночество, а также художественное самовыражение и социальные репрессии.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит музыка выдающихся композиторов, таких как П.И. Чайковский (Россия), Ник Кейв (Австралия), Маарья Нуут (Эстония) и Данхейм (Дания). Это разнообразие звуков подчеркивает парадоксальные темы, рассматриваемые в постановке.

Мировосприятие Суджон Ким

Суджон Ким делится своими размышлениями о спектакле: «Эта постановка отражает парадоксальную, своеобразную часть моей картины мира». В ней он выделяет несколько ключевых парадоксов:

Парадокс свободы: Подлинная свобода часто скрыта за маской безразличия, и мы противоречивы в своих чувствах.

Парадокс любви: Истинная любовь эгоистична и альтруистична одновременно. Для того чтобы раствориться в другом, необходимо разрушить свои личные границы.

Парадокс предрассудков: Думайте нестандартно и избавляйтесь от привычных штампов, таких как стереотипы о классическом танце.

Парадокс искусства: Жизнь художника полна боли, но именно эта боль делает искусство ценным. Даже в трудные времена необходимо продолжать творить.

Информация о спектакле

Не упустите возможность увидеть уникальную хореографию Суджон Ким, в исполнении талантливых артистов танцевальной компании «Каннон Данс». Спектакль обещает быть не только визуально захватывающим, но и глубоким в своем содержании.

Приходите на премьеру и погрузитесь в мир парадоксов человеческих чувств и эмоций!