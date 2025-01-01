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Парадокс об актере и жестокости
Киноафиша Парадокс об актере и жестокости

Спектакль Парадокс об актере и жестокости

18+
Продолжительность 3 часа 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Парадокс актера: исследование жестокости на сцене

Театральная сцена — это место, где актеры примеряют на себя множество лиц. Но что происходит, когда эти образы становятся темнее, а роли — более жестокими? «Парадокс об актере и жестокости» — это спектакль, который задает вопросы о психологии искусства и морали.

Глубина зла в истории и на сцене

Спектакль погружает в размышления о влиянии исторических трагедий на творческий процесс. Режиссер Юрий Квятковский ведет зрителя через репетиционный процесс, где актеры исследуют природу зла, сталкиваясь с тенью Третьего Рейха.

Искусство против истории

Спектакль ставит перед зрителем вопросы о цели искусства. Зачем мы возвращаемся к темным страницам истории? Как трагедия на сцене отражается на нас сегодня? Эти вопросы становятся основой для глубокого театрального опыта.

Режиссерский взгляд

Квятковский делится своими размышлениями о границах актерского мастерства. Где проходит грань между персонажем и актером? Спектакль обещает неожиданный финал, который заставит зрителей задуматься о сущности театра и жизни.

Приглашаем вас на спектакль «Парадокс об актере и жестокости», чтобы вместе размышлять о сложных вопросах, которые он поднимает, и оценить мастерство артистов, исследующих самые темные уголки человеческой души.

Режиссер
Юрий Квятковский
В ролях
Наталья Немцева
Анатолий Григорьев
Лариса Чернобаева
Виталий Саянок
Арсений Чудецкий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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