Paradigm. Вечерний шоукейс-концерт

Возраст 18+

О концерте

Вечеринка-шоукейс музыкального лейбла PARADIGM

Приглашаем вас на незабываемую вечеринку-шоукейс музыкального лейбла PARADIGM! Это событие, на котором выступят талантливые ди-джеи и музыкальные продюсеры, завоевавшие популярность на мировой сцене. Подготовьтесь к ярким музыкальным моментам и отличному настроению.

Участники вечера

Вы сможете насладиться выступлениями:

  • SE:VER (Москва)
  • MODBIT (Челябинск)
  • VASSCA (Тюмень)
  • Zlobin [Groovemode] (Екатеринбург)
  • NICKOЛАИЧ & KENAR (Екатеринбург)
  • Артем Artego (Краснодар-Москва)
  • Puffy Puff (Москва)
  • Poshout (Москва)
  • Mark Krupp (Екатеринбург)
  • DROPKILLERZ (Екатеринбург)
  • BUZSQUEZ (Екатеринбург)

Что вас ждет

На вечеринке вас встретят лучшие треки от звезд, чьи композиции вызывают восторг у слушателей по всему миру. Не упустите возможность насладиться живыми выступлениями артистов и зарядиться положительной энергией на весь вечер.

Соберите друзей и приходите на это музыкальное событие, которое станет ярким моментом вашего уикенда!

Июнь
20 июня суббота
18:30
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 1000 ₽
22:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 1500 ₽

