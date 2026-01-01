Оповещения от Киноафиши
Парад звезд 80-х
6+
Возраст 6+

О концерте

Воронеж встречает «Парад звезд 80-х»

Город готовится к грандиозному концерту «Парад звезд 80-х», который состоится в МТС Live Холл. На сцене выступят легендарные исполнители, которые перенесут зрителей в эпоху ярких эмоций и незабываемых мелодий.

Исполнители и хиты

Концерт соберёт звёзд 80-х, среди которых:

  • Анатолий Ярмоленко - Народный артист Республики Беларусь, солист ВИА «Сябры»;
  • Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы» и группы «Аракс»;
  • Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс»;
  • Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица», прославившийся в 80-х;
  • Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

На концерте прозвучат хиты всех времён, такие как:

  • «Алеся»
  • «Яблоки на снегу»
  • «У беды глаза зеленые»
  • «Снится мне деревня»
  • «Живи, родник»
  • «Там, где клен шумит»
  • «Белый теплоход»
  • «Ты мне не снишься»
  • «Так вот какая ты»
  • «Вологда»
  • «Беловежская пуща»
  • «Березовый сок»
  • «Мечта сбывается»
  • «Я вспоминаю»
  • «Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы...»

Эмоции и подарки

7 марта вас ждёт незабываемая музыкальная сказка. Концерт «Парад звезд 80-х» станет замечательным подарком для родных и близких. Яркие эмоции, волшебные мелодии и море счастья – разве может быть подарок дороже?

Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.

Март
7 марта суббота
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж

