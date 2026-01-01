Воронеж встречает «Парад звезд 80-х»

Город готовится к грандиозному концерту «Парад звезд 80-х», который состоится в МТС Live Холл. На сцене выступят легендарные исполнители, которые перенесут зрителей в эпоху ярких эмоций и незабываемых мелодий.

Исполнители и хиты

Концерт соберёт звёзд 80-х, среди которых:

Анатолий Ярмоленко - Народный артист Республики Беларусь, солист ВИА «Сябры»;

Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы» и группы «Аракс»;

Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс»;

Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица», прославившийся в 80-х;

Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

На концерте прозвучат хиты всех времён, такие как:

«Алеся»

«Яблоки на снегу»

«У беды глаза зеленые»

«Снится мне деревня»

«Живи, родник»

«Там, где клен шумит»

«Белый теплоход»

«Ты мне не снишься»

«Так вот какая ты»

«Вологда»

«Беловежская пуща»

«Березовый сок»

«Мечта сбывается»

«Я вспоминаю»

«Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы...»

Эмоции и подарки

7 марта вас ждёт незабываемая музыкальная сказка. Концерт «Парад звезд 80-х» станет замечательным подарком для родных и близких. Яркие эмоции, волшебные мелодии и море счастья – разве может быть подарок дороже?

Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.