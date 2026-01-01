Воронеж встречает «Парад звезд 80-х»
Город готовится к грандиозному концерту «Парад звезд 80-х», который состоится в МТС Live Холл. На сцене выступят легендарные исполнители, которые перенесут зрителей в эпоху ярких эмоций и незабываемых мелодий.
Исполнители и хиты
Концерт соберёт звёзд 80-х, среди которых:
- Анатолий Ярмоленко - Народный артист Республики Беларусь, солист ВИА «Сябры»;
- Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы» и группы «Аракс»;
- Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс»;
- Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица», прославившийся в 80-х;
- Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.
На концерте прозвучат хиты всех времён, такие как:
- «Алеся»
- «Яблоки на снегу»
- «У беды глаза зеленые»
- «Снится мне деревня»
- «Живи, родник»
- «Там, где клен шумит»
- «Белый теплоход»
- «Ты мне не снишься»
- «Так вот какая ты»
- «Вологда»
- «Беловежская пуща»
- «Березовый сок»
- «Мечта сбывается»
- «Я вспоминаю»
- «Там нет меня, где на песке не пролегли твои следы...»
Эмоции и подарки
7 марта вас ждёт незабываемая музыкальная сказка. Концерт «Парад звезд 80-х» станет замечательным подарком для родных и близких. Яркие эмоции, волшебные мелодии и море счастья – разве может быть подарок дороже?
Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.