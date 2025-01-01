Новосибирск зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!
Внимание! В Концертном комплексе им. В.В. Маяковского состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Это уникальное мероприятие — одно из немногих на просторах бывшего СССР, в котором выступят солисты легендарных ретро-коллективов.
Незабвенные артисты
В концерте примут участие:
- Сергей Беликов — заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс».
- Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
- Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
- Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.
Золотые хиты
Гостям концерта предстоит насладиться лучшими хитами всех времен и народов. В программе прозвучат такие знаковые песни, как:
- «Снится мне деревня»
- «У беды глаза зеленые»
- «Живи, родник, живи»
- «Все, что в жизни есть у меня»
- «Клен»
- «Ты мне не снишься»
- «Белый теплоход»
- «Моя любовь жива»
- «Так вот какая ты»
- «Вологда»
- «Беловежская пуща»
- «Березовый сок»
- «Мечта сбывается»
- «Бродячие артисты»
- «Сумасшедший дождь»
- «Люди встречаются»
Не пропустите праздник!
21 ноября вас ждет сказка! Волшебная и незабываемая! Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.