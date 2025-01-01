Меню
Новосибирск зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!

Внимание! В Концертном комплексе им. В.В. Маяковского состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Это уникальное мероприятие — одно из немногих на просторах бывшего СССР, в котором выступят солисты легендарных ретро-коллективов.

Незабвенные артисты

В концерте примут участие:

  • Сергей Беликов — заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс».
  • Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
  • Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
  • Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Золотые хиты

Гостям концерта предстоит насладиться лучшими хитами всех времен и народов. В программе прозвучат такие знаковые песни, как:

  • «Снится мне деревня»
  • «У беды глаза зеленые»
  • «Живи, родник, живи»
  • «Все, что в жизни есть у меня»
  • «Клен»
  • «Ты мне не снишься»
  • «Белый теплоход»
  • «Моя любовь жива»
  • «Так вот какая ты»
  • «Вологда»
  • «Беловежская пуща»
  • «Березовый сок»
  • «Мечта сбывается»
  • «Бродячие артисты»
  • «Сумасшедший дождь»
  • «Люди встречаются»

Не пропустите праздник!

21 ноября вас ждет сказка! Волшебная и незабываемая! Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.

