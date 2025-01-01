Новосибирск зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!

Внимание! В Концертном комплексе им. В.В. Маяковского состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Это уникальное мероприятие — одно из немногих на просторах бывшего СССР, в котором выступят солисты легендарных ретро-коллективов.

Незабвенные артисты

В концерте примут участие:

Сергей Беликов — заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс».

Золотые хиты

Гостям концерта предстоит насладиться лучшими хитами всех времен и народов. В программе прозвучат такие знаковые песни, как:

«Снится мне деревня»

«У беды глаза зеленые»

«Живи, родник, живи»

«Все, что в жизни есть у меня»

«Клен»

«Ты мне не снишься»

«Белый теплоход»

«Моя любовь жива»

«Так вот какая ты»

«Вологда»

«Беловежская пуща»

«Березовый сок»

«Мечта сбывается»

«Бродячие артисты»

«Сумасшедший дождь»

«Люди встречаются»

Не пропустите праздник!

21 ноября вас ждет сказка! Волшебная и незабываемая! Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.