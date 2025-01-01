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Парад звезд 80-х
Киноафиша Парад звезд 80-х

Парад звезд 80-х

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка живой музыки: «Парад звезд 80-х» в Красноярске!

Внимание! 23 ноября в Гранд Холл Сибирь состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Этот уникальный проект — одна из немногих возможностей увидеть на одной сцене настоящих солистов культовых ретро-коллективов, которые подарили нам множество незабываемых хитов.

Участники концерта

На сцене выступят:

  • Сергей Скачков — экс-солист группы «Земляне»;
  • Сергей Беликов — Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;
  • Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
  • Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
  • Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Хиты, которые не оставят равнодушными

В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник, живи», «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Вологда», «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются» и многие другие.

Не упустите шанс!

Этот вечер обещает стать волшебным и незабываемым. Праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить! Обратите внимание, что организаторы оставляют за собой право вносить изменения в концертную программу.

Приходите 23 ноября и погрузитесь в атмосферу музыкальной ностальгии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 23 ноября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Парад звезд 80-х Парад звезд 80-х Парад звезд 80-х Парад звезд 80-х Парад звезд 80-х

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