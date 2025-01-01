Сказка живой музыки: «Парад звезд 80-х» в Красноярске!

Внимание! 23 ноября в Гранд Холл Сибирь состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Этот уникальный проект — одна из немногих возможностей увидеть на одной сцене настоящих солистов культовых ретро-коллективов, которые подарили нам множество незабываемых хитов.

Участники концерта

На сцене выступят:

Сергей Скачков — экс-солист группы «Земляне»;

Сергей Беликов — Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;

Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;

Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;

Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Хиты, которые не оставят равнодушными

В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник, живи», «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Вологда», «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются» и многие другие.

Не упустите шанс!

Этот вечер обещает стать волшебным и незабываемым. Праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить! Обратите внимание, что организаторы оставляют за собой право вносить изменения в концертную программу.

Приходите 23 ноября и погрузитесь в атмосферу музыкальной ностальгии!