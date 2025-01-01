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Парад звезд 80-х
Киноафиша Парад звезд 80-х

Парад звезд 80-х

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Самара зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!

В Самаре состоится незабываемое музыкальное событие — концерт «Парад звезд 80-х». Это будет настоящая сказка для всех любителей живой музыки!

Участники концерта

  • Сергей Беликов — Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;
  • Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
  • Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
  • Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Лучшие хиты всех времен

На концерте прозвучат самые знаковые песни: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник, живи», «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Вологда», «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь» и «Люди встречаются».

Не пропустите!

Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу. Приходите и насладитесь магией 80-х!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 12 ноября
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
19:00 от 1200 ₽

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