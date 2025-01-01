В Самаре состоится незабываемое музыкальное событие — концерт «Парад звезд 80-х». Это будет настоящая сказка для всех любителей живой музыки!
На концерте прозвучат самые знаковые песни: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник, живи», «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Вологда», «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь» и «Люди встречаются».
Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу. Приходите и насладитесь магией 80-х!