Самара зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!

В Самаре состоится незабываемое музыкальное событие — концерт «Парад звезд 80-х». Это будет настоящая сказка для всех любителей живой музыки!

Участники концерта

Сергей Беликов — Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;

— Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»; Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;

— солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»; Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;

— экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х; Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Лучшие хиты всех времен

На концерте прозвучат самые знаковые песни: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник, живи», «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Вологда», «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь» и «Люди встречаются».

Не пропустите!

Этот праздник настоящей живой музыки нельзя пропустить! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу. Приходите и насладитесь магией 80-х!