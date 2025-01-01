Екатеринбург зажигает огни «Парада звезд 80-х»!

16 ноября в Екатеринбурге пройдет незабываемый концерт «Парад звезд 80-х», который подарит зрителям атмосферу волшебства и живой музыки. На сцене выступят легендарные исполнители, которые подарят вам лучшие хиты той эпохи.

Участники концерта

Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;

- Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»; Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;

- солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»; Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;

- экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х; Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Звучат лучшие хиты

В программе концерта прозвучат всеобъемлющие хиты, которые знакомы каждому: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник, живи», «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Вологда», «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются» и многие другие.

Не пропустите праздник музыки!

Этот концерт станет настоящей сказкой для всех любителей живой музыки. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу. Убедитесь, что вы не пропустите это яркое событие!