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Парад звезд 80-х
Киноафиша Парад звезд 80-х

Парад звезд 80-х

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Екатеринбург зажигает огни «Парада звезд 80-х»!

16 ноября в Екатеринбурге пройдет незабываемый концерт «Парад звезд 80-х», который подарит зрителям атмосферу волшебства и живой музыки. На сцене выступят легендарные исполнители, которые подарят вам лучшие хиты той эпохи.

Участники концерта

  • Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;
  • Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
  • Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
  • Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Звучат лучшие хиты

В программе концерта прозвучат всеобъемлющие хиты, которые знакомы каждому: «Снится мне деревня», «У беды глаза зеленые», «Живи, родник, живи», «Все, что в жизни есть у меня», «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Моя любовь жива», «Так вот какая ты», «Вологда», «Беловежская пуща», «Березовый сок», «Мечта сбывается», «Бродячие артисты», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются» и многие другие.

Не пропустите праздник музыки!

Этот концерт станет настоящей сказкой для всех любителей живой музыки. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу. Убедитесь, что вы не пропустите это яркое событие!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 16 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
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