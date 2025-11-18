Омск зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!

Внимание! 18 ноября в Концерт-Холле РЦСО состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Этот проект — уникальная возможность насладиться живым исполнением хитов, которые стали классикой советской эстрады. По словам музыкальных критиков, участники концерта — солисты настоящих «золотых» составов ретро-коллективов.

Звезды вечера

На сцене выступят:

Сергей Беликов — Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;

— Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»; Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;

— солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»; Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;

— экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х; Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Хиты, которые нельзя пропустить

В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен, среди которых:

«Снится мне деревня»

«У беды глаза зеленые»

«Живи, родник, живи»

«Все, что в жизни есть у меня»

«Клен»

«Ты мне не снишься»

«Белый теплоход»

«Моя любовь жива»

«Так вот какая ты»

«Вологда»

«Беловежская пуща»

«Березовый сок»

«Мечта сбывается»

«Бродячие артисты»

«Сумасшедший дождь»

«Люди встречаются»

Информация о концерте

Этот вечер станет настоящей сказкой, полон волшебства и незабываемых эмоций. Не упустите возможность стать частью праздника живой музыки!

Дата: 18 ноября 2025 г.

Начало: 19:00

Продолжительность: 2,5 часа

Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.