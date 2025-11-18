Внимание! 18 ноября в Концерт-Холле РЦСО состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Этот проект — уникальная возможность насладиться живым исполнением хитов, которые стали классикой советской эстрады. По словам музыкальных критиков, участники концерта — солисты настоящих «золотых» составов ретро-коллективов.
На сцене выступят:
В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен, среди которых:
Этот вечер станет настоящей сказкой, полон волшебства и незабываемых эмоций. Не упустите возможность стать частью праздника живой музыки!
Дата: 18 ноября 2025 г.
Начало: 19:00
Продолжительность: 2,5 часа
Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.