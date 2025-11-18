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Парад звезд 80-х
Киноафиша Парад звезд 80-х

Парад звезд 80-х

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Омск зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!

Внимание! 18 ноября в Концерт-Холле РЦСО состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Этот проект — уникальная возможность насладиться живым исполнением хитов, которые стали классикой советской эстрады. По словам музыкальных критиков, участники концерта — солисты настоящих «золотых» составов ретро-коллективов.

Звезды вечера

На сцене выступят:

  • Сергей Беликов — Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;
  • Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
  • Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
  • Михаил Долотов — экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Хиты, которые нельзя пропустить

В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен, среди которых:

  • «Снится мне деревня»
  • «У беды глаза зеленые»
  • «Живи, родник, живи»
  • «Все, что в жизни есть у меня»
  • «Клен»
  • «Ты мне не снишься»
  • «Белый теплоход»
  • «Моя любовь жива»
  • «Так вот какая ты»
  • «Вологда»
  • «Беловежская пуща»
  • «Березовый сок»
  • «Мечта сбывается»
  • «Бродячие артисты»
  • «Сумасшедший дождь»
  • «Люди встречаются»

Информация о концерте

Этот вечер станет настоящей сказкой, полон волшебства и незабываемых эмоций. Не упустите возможность стать частью праздника живой музыки!

Дата: 18 ноября 2025 г.
Начало: 19:00
Продолжительность: 2,5 часа

Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 18 ноября
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 1400 ₽

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