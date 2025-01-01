Грандиозный концерт «Парад звезд 80-х» в Санкт-Петербурге
Внимание! 5 ноября 2025 года во Дворце культуры им. Ленсовета состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Музыкальные критики утверждают, что это один из немногих проектов на просторах бывшего СССР, в котором участвуют солисты настоящих «золотых» составов ретро-коллективов.
Участники концерта
На сцене выступят:
- Анатолий Ярмоленко - Народный артист Республики Беларусь, солист ВИА «Сябры»;
- Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;
- Сергей Скачков - экс-солист группы «Земляне»;
- Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
- Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
- Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.
Звучат лучшие хиты
В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен, среди которых:
- «Алеся»
- «Вы шумите, березы (А я лягу, прилягу)»
- «Белоруссия»
- «Беловежская пуща»
- «Трава у дома»
- «Каскадеры»
- «Поверь в мечту»
- «Снится мне деревня»
- «У беды глаза зеленые»
- «Живи, родник, живи»
- «Все, что в жизни есть у меня»
- «Клен»
- «Ты мне не снишься»
- «Белый теплоход»
- «Моя любовь жива»
- «Так вот какая ты»
- «Вологда»
- «Березовый сок»
- «Мечта сбывается»
- «Бродячие артисты»
- «Сумасшедший дождь»
- «Люди встречаются»
Не пропустите праздник живой музыки!
Этот концерт станет настоящей сказкой — волшебной и незабываемой! Праздник живой музыки нельзя пропустить!
Специальное предложение
Цены снижены на 15%-20% до 2 сентября 2025 года включительно. Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.