Грандиозный концерт «Парад звезд 80-х» в Санкт-Петербурге

Внимание! 5 ноября 2025 года во Дворце культуры им. Ленсовета состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Музыкальные критики утверждают, что это один из немногих проектов на просторах бывшего СССР, в котором участвуют солисты настоящих «золотых» составов ретро-коллективов.

Участники концерта

На сцене выступят:

Анатолий Ярмоленко - Народный артист Республики Беларусь, солист ВИА «Сябры»;

Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;

Сергей Скачков - экс-солист группы «Земляне»;

Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;

Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;

Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Звучат лучшие хиты

В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен, среди которых:

«Алеся»

«Вы шумите, березы (А я лягу, прилягу)»

«Белоруссия»

«Беловежская пуща»

«Трава у дома»

«Каскадеры»

«Поверь в мечту»

«Снится мне деревня»

«У беды глаза зеленые»

«Живи, родник, живи»

«Все, что в жизни есть у меня»

«Клен»

«Ты мне не снишься»

«Белый теплоход»

«Моя любовь жива»

«Так вот какая ты»

«Вологда»

«Березовый сок»

«Мечта сбывается»

«Бродячие артисты»

«Сумасшедший дождь»

«Люди встречаются»

Не пропустите праздник живой музыки!

Этот концерт станет настоящей сказкой — волшебной и незабываемой! Праздник живой музыки нельзя пропустить!

Специальное предложение

Цены снижены на 15%-20% до 2 сентября 2025 года включительно. Обратите внимание: организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу.