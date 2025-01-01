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Парад звезд 80-х
Киноафиша Парад звезд 80-х

Парад звезд 80-х

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Нижний Новгород зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!

Внимание! 7 ноября во Дворце Культуры ГАЗ состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Этот проект уникален, так как в нем участвуют настоящие солисты легендарных ретро-коллективов, а не просто музыканты.

Звезды на одной сцене

На концерте выступят:

  • Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;
  • Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
  • Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
  • Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Хиты, которые помнят все

В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен, такие как:

  • «Снится мне деревня»
  • «У беды глаза зеленые»
  • «Живи, родник, живи»
  • «Все, что в жизни есть у меня»
  • «Клен»
  • «Ты мне не снишься»
  • «Белый теплоход»
  • «Моя любовь жива»
  • «Так вот какая ты»
  • «Вологда»
  • «Беловежская пуща»
  • «Березовый сок»
  • «Мечта сбывается»
  • «Бродячие артисты»
  • «Сумасшедший дождь»
  • «Люди встречаются»

Не пропустите незабываемый вечер!

Этот праздник настоящей живой музыки обещает быть волшебным и незабываемым! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу, поэтому следите за обновлениями.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 7 ноября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1200 ₽

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