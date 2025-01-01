Нижний Новгород зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!
Внимание! 7 ноября во Дворце Культуры ГАЗ состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Этот проект уникален, так как в нем участвуют настоящие солисты легендарных ретро-коллективов, а не просто музыканты.
Звезды на одной сцене
На концерте выступят:
- Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;
- Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
- Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
- Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.
Хиты, которые помнят все
В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен, такие как:
- «Снится мне деревня»
- «У беды глаза зеленые»
- «Живи, родник, живи»
- «Все, что в жизни есть у меня»
- «Клен»
- «Ты мне не снишься»
- «Белый теплоход»
- «Моя любовь жива»
- «Так вот какая ты»
- «Вологда»
- «Беловежская пуща»
- «Березовый сок»
- «Мечта сбывается»
- «Бродячие артисты»
- «Сумасшедший дождь»
- «Люди встречаются»
Не пропустите незабываемый вечер!
Этот праздник настоящей живой музыки обещает быть волшебным и незабываемым! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу, поэтому следите за обновлениями.