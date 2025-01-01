Нижний Новгород зажигает огни: «Парад звезд 80-х»!

Внимание! 7 ноября во Дворце Культуры ГАЗ состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». Этот проект уникален, так как в нем участвуют настоящие солисты легендарных ретро-коллективов, а не просто музыканты.

Звезды на одной сцене

На концерте выступят:

Сергей Беликов - Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»;

- Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы», «Веселые ребята» и группы «Аракс»; Анатолий Алешин - солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;

- солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»; Евгений Войнов - экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;

- экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х; Михаил Долотов - экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича.

Хиты, которые помнят все

В программе концерта прозвучат лучшие хиты всех времен, такие как:

«Снится мне деревня»

«У беды глаза зеленые»

«Живи, родник, живи»

«Все, что в жизни есть у меня»

«Клен»

«Ты мне не снишься»

«Белый теплоход»

«Моя любовь жива»

«Так вот какая ты»

«Вологда»

«Беловежская пуща»

«Березовый сок»

«Мечта сбывается»

«Бродячие артисты»

«Сумасшедший дождь»

«Люди встречаются»

Не пропустите незабываемый вечер!

Этот праздник настоящей живой музыки обещает быть волшебным и незабываемым! Организатор оставляет за собой право вносить изменения в концертную программу, поэтому следите за обновлениями.