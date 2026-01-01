Оповещения от Киноафиши
О концерте

Вечер музыкального разнообразия в Свердловской государственной детской филармонии

Искусство объединяет! В Свердловской государственной детской филармонии пройдет незабываемый концерт «Парад жанров». Это масштабное мероприятие вновь соберет на одной сцене выдающиеся творческие коллективы, показывая всю палитру музыкальных и сценических направлений.

Участники концерта

В программе примут участие:

  • Ансамбль танца «Улыбка»
  • Джаз-хор
  • Капелла мальчиков и юношей
  • Оркестр народных инструментов
  • Театр мюзикла

Каждый из участников привнесет свою уникальную атмосферу в концерт, объединяя элементы классики, народной музыки, джаза и современного мюзикла. Это представление подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Искусство для всех

Концерт «Парад жанров» подходит для зрителей всех возрастов, становясь идеальной возможностью для семейного досуга. Не упустите шанс насладиться многообразием звучания и увидеть талантливых артистов в действии!

Ноябрь
29 ноября воскресенье
14:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36

