Искусство объединяет! В Свердловской государственной детской филармонии пройдет незабываемый концерт «Парад жанров». Это масштабное мероприятие вновь соберет на одной сцене выдающиеся творческие коллективы, показывая всю палитру музыкальных и сценических направлений.
В программе примут участие:
Каждый из участников привнесет свою уникальную атмосферу в концерт, объединяя элементы классики, народной музыки, джаза и современного мюзикла. Это представление подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Концерт «Парад жанров» подходит для зрителей всех возрастов, становясь идеальной возможностью для семейного досуга. Не упустите шанс насладиться многообразием звучания и увидеть талантливых артистов в действии!