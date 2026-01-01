Вечер музыкального разнообразия в Свердловской государственной детской филармонии

Искусство объединяет! В Свердловской государственной детской филармонии пройдет незабываемый концерт «Парад жанров». Это масштабное мероприятие вновь соберет на одной сцене выдающиеся творческие коллективы, показывая всю палитру музыкальных и сценических направлений.

Участники концерта

В программе примут участие:

Ансамбль танца «Улыбка»

Джаз-хор

Капелла мальчиков и юношей

Оркестр народных инструментов

Театр мюзикла

Каждый из участников привнесет свою уникальную атмосферу в концерт, объединяя элементы классики, народной музыки, джаза и современного мюзикла. Это представление подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.

Искусство для всех

Концерт «Парад жанров» подходит для зрителей всех возрастов, становясь идеальной возможностью для семейного досуга. Не упустите шанс насладиться многообразием звучания и увидеть талантливых артистов в действии!