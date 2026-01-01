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Парад Великой Победы
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Спектакль Парад Великой Победы

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О спектакле

Цирковой спектакль «Парад Великой Победы»

Уникальный военно-патриотический цирковой спектакль «Парад Великой Победы», созданный Российской государственной цирковой компанией, приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это событие уже стало ярким моментом не только в мире циркового искусства, но и в жизни десятков тысяч зрителей.

Спектакль рассказывает о силе, смелости и самоотдаче, с которыми советские солдаты воевали за свободу нашей страны. «Парад Великой Победы» — это спектакль, не имеющий аналогов!

Подготовка и исполнение

Год подготовки, исторически достоверные костюмы и реквизит, трогающие за душу песни военных лет — всё это делает спектакль уникальным. Каждая деталь важна: от захватывающей джигитовки до макетов оружия. Цирк здесь говорит языком памяти, выражая честные и эмоциональные воспоминания прямо в сердце.

Масштабное действо

На манеже разворачивается грандиозное действо с участием более ста артистов, которые рассказывают о четырех тяжелых, но героических годах войны. «Парад Великой Победы» — это не просто спектакль, а дань уважения и памяти тем, кто сражался за наши идеалы.

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