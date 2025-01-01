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Парад саксофонов при свечах
Билеты от 2500₽
Киноафиша Парад саксофонов при свечах

Парад саксофонов при свечах

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Праздник саксофона в Храме Христа Спасителя

Вас ожидает незабываемый вечер, наполненный музыкой саксофона, в великолепном Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя! Виртуозы игры на саксофоне, лауреаты международных конкурсов и солисты: Александр Максимов, Мария Шайтанова, Константин Ивлев, Леонид Друтин, Филипп Чумаев, Дмитрий Сарасек, Юлия Беховец и Ван Жо Чен (Китай) — все они соберутся на одной сцене, чтобы порадовать вас восхитительными мелодиями.

Шоу «Парад саксофонов»

Это уникальное мероприятие приурочено к дню рождения создателя саксофона, Адольфа Сакса. Концерт «Парад саксофонов» представляет собой удивительную ретроспективу, где вы сможете услышать произведения от классики до джаза в исполнении лучших саксофонистов, которые никогда ранее не играли вместе.

Музыкальная программа

В программе концерта — произведения великих композиторов, таких как Дюк Эллингтон, Пол Крестон, Клод Смит, Сатоши Ягисава, Дариус Мийо, Томас Досс, Джеймс Карноу, Франческо Малинелли и Ллойд Уэббер. Примечательно, что некоторые из этих произведений будут представлены в мире впервые.

Дирижеры в действии

На сцене выступят два дирижера: заслуженный артист России Игорь Шевернев и заслуженный артист России Андрей Колотушкин. Эти два выдающихся маэстро духовой музыки будут сменять друг друга за дирижерским пультом, демонстрируя свою уникальную манеру и красоту дирижерского искусства. Это станет отдельным элементом шоу, который не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Государственный Кремлевский оркестр

Весь вечер с вами на сцене будет Государственный Кремлевский оркестр, художественный руководитель — Константин Чудовский, а автор проекта — Вера Кононова. Не упустите возможность насладиться удивительным сочетанием традиционного звучания саксофона и современных световых технологий в одном из самых красивых залов Москвы!

Приходите и погрузитесь в мир музыки, который подарит вам незабываемые эмоции и впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 ноября
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
19:00 от 2500 ₽

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