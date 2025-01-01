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Парад пародий и юмора с Александром Морозовым и Николаем Бандурным
Киноафиша Парад пародий и юмора с Александром Морозовым и Николаем Бандурным

Парад пародий и юмора с Александром Морозовым и Николаем Бандурным

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тёплая встреча с Александром Морозовым и Николаем Бандуриным в Самаре

Александр Морозов и Николай Бандурин приглашают зрителей на незабываемый вечер, насыщенный умным и добрым юмором. Их новая программа — это уникальное сочетание точных пародий и лиричных монологов о жизни, которые затрагивают самые сокровенные аспекты человеческого существования.

Искромётные миниатюры

Артисты умеют превращать привычные ситуации в искромётные миниатюры. Каждый номер наполнен не только смехом, но и трогательными моментами, которые заставляют задуматься. Это спектакль для тех, кто ценит интеллигентный юмор вне зависимости от возраста.

Подарите себе хорошее настроение

Приходите на встречу с Морозовым и Бандуриным, чтобы зарядиться позитивом и лёгкостью, которые останутся с вами надолго. Не упустите возможность насладиться настоящим искусством в лучших традициях российской эстрады.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 28 сентября
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
18:00 от 1000 ₽

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