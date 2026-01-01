Парад на улице Бурбонов

Концерт в честь юбилея Ленинградского диксиленда

Праздничный концерт первого дня фестиваля «Дикси-фест» пройдет в рамках 100-летия Российского джаза и будет посвящен 65-летию Ленинградского диксиленда под руководством заслуженного артиста России Олега Кувайцева.

Ленинградский диксиленд – один из старейших ансамблей традиционного джаза в России. Он был основан в 1957 году трубачом Всеволодом Королевым и кларнетистом Александром Усыскиным. За время своего существования ансамбль связал свою судьбу с многими выдающимися музыкантами, такими как братья Валентин и Александр Колпашниковы, Эдуард Левин и Борис Локшин.

В 60-х годах в состав ансамбля входили: трубач Всеволод Королев, кларнетист Александр Усыскин, тромбонист и пианист Эдуард Левин, банджист Борис Ершов и тубист Юрий Мирошниченко.

Долгое пути к успеху

Кредо Ленинградского диксиленда – это умелое сочетание следования традициям и естественности исполнения. Ансамбль обрёл известность за пределами России, выступая на международных фестивалях в Таллинне, Москве, Праге, Венгрии и Болгарии с 60-х годов.

С 70-х годов Ленинградский диксиленд гастролировал по стране и принимал участие в филармонических абонементах. С 1981 года ансамбль возглавляет Олег Кувайцев, который стал движущей силой коллектива, помогая ему выйти на международные сцены. Среди его достижений – сенсационное выступление на фестивале традиционного джаза в Сакраменто (США), что открыло двери для гастролей в США и Европе.

Актуальный состав ансамбля

С 1989 года Ленинградский диксиленд является штатным коллективом Филармонии джазовой музыки. Несмотря на свой солидный возраст, ансамбль полон творческой энергии и стремления покорять публику своим высоким мастерством.

В актуальном составе ансамбля: Фёдор Кувайцев (кларнет), Юлий Соур (труба), Александр Козлов (тромбон), Владимир Лыткин (фортепиано), Владимир Воронин (вокал, банджо), Юрий Снегуров (контрабас) и Александр Скрыпник (вокал, ударные).