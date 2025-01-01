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Парад классики

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О концерте/спектакле

Торжественный концерт в честь 185-летия П.И. Чайковского

В этом месяце состоится уникальный концерт, посвященный 185-летию со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. Мероприятие пройдет при участии оркестра Военно-медицинской академии имени М.С. Кирова.

Программа концерта

В программе прозвучат знаковые произведения Чайковского:

  • Полонез из оперы Евгений Онегин
  • Ария Ленского из оперы Евгений Онегин
  • Танец феи Драже из балета Щелкунчик
  • Увертюра-фантазия Ромео и Джульетта
  • Коронационный марш

Дополнительные номера

Праздничный концерт также украсит Марш из оперы Сергея Прокофьева Любовь к трём апельсинам и Концертино для флейты С. Шаминада. Не упустите возможность услышать Концерт для трубы с оркестром, I часть Э. Тамберга и Путеводитель по оркестру для юношества Б. Бриттена.

Исполнители

Дирижёром вечера станет Михаил Николаев, а соло на колокольчиках исполнит Вера Шелудченко. Ведущая концерта — заслуженный работник культуры Лариса Воронцовская.

Интересные факты

Чайковский считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его произведения не только отражают богатую эмоциональную палитру, но и становятся основой для многих театральных постановок и балетов. Концерт, посвященный его творчеству, обещает стать не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для всех любителей классической музыки.

Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству и насладиться волшебством музыки, созданной 185 лет назад!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
19:00 от 440 ₽

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