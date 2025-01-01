Парад классики

Торжественный концерт в честь 185-летия П.И. Чайковского

В этом месяце состоится уникальный концерт, посвященный 185-летию со дня рождения великого композитора Петра Ильича Чайковского. Мероприятие пройдет при участии оркестра Военно-медицинской академии имени М.С. Кирова.

Программа концерта

В программе прозвучат знаковые произведения Чайковского:

Полонез из оперы Евгений Онегин

Ария Ленского из оперы Евгений Онегин

Танец феи Драже из балета Щелкунчик

Увертюра-фантазия Ромео и Джульетта

Коронационный марш

Дополнительные номера

Праздничный концерт также украсит Марш из оперы Сергея Прокофьева Любовь к трём апельсинам и Концертино для флейты С. Шаминада. Не упустите возможность услышать Концерт для трубы с оркестром, I часть Э. Тамберга и Путеводитель по оркестру для юношества Б. Бриттена.

Исполнители

Дирижёром вечера станет Михаил Николаев, а соло на колокольчиках исполнит Вера Шелудченко. Ведущая концерта — заслуженный работник культуры Лариса Воронцовская.

Интересные факты

Чайковский считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Его произведения не только отражают богатую эмоциональную палитру, но и становятся основой для многих театральных постановок и балетов. Концерт, посвященный его творчеству, обещает стать не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для всех любителей классической музыки.

Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству и насладиться волшебством музыки, созданной 185 лет назад!