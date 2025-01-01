Спектакль Парад Эрика Сати

«Парад» творческого объединения mader nort, приуроченный к 100-летию со дня памяти композитора Эрика Сати

Творческое объединение mader nort представляет уникальный спектакль «Парад», приуроченный к 100-летию со дня памяти выдающегося композитора Эрика Сати — главного эксцентрика XX века и мастера странностей. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей театра и музыки.

Музыкальная программа

Артисты mader nort исполнят культовые произведения Сати, среди которых знаменитые «Гноссиенны» и «Гимнопедии». Эти композиции вошли в звуковые дорожки десятков фильмов и стали символами эпохи. Также зрители смогут насладиться менее известными, но не менее интересными произведениями, такими как «Дряблые прелюдии для собаки», «Сушёные эмбрионы» и «Донимающие грешки».

Перформативный аспект

Спектакль будет сопровождаться перформативным конферансом и фрагментами живой кинохроники, что сделает его еще более увлекательным и насыщенным. Зрители смогут погрузиться в атмосферу, созданную как музыкой, так и визуальными эффектами.

Хореография и постановка

Кроме музыкальной программы, mader nort представит свою версию балета «Парад» по сценарию Жана Кокто. Хореографией спектакля занимается Анна Белич, которая привнесет в постановку собственное видение и стиль.

Команда спектакля

В создании спектакля участвуют талантливые художники и музыканты:

Хореограф-постановщик: Анна Белич

Анна Белич Художник-постановщик: Мария Лукка

Мария Лукка Видеограф: Андрей Лысюк

Андрей Лысюк Художник компьютерной графики: Алёна Корнилова

Музыканты: Ярослав Коваленко (фортепиано, ударные), Владислав Фёдоров (фортепиано, ударные), Мария Попова (флейта).

Танцоры: Полина Баженова, Анна Карасик, Ольга Петрова, Артём Малов, Илья Разумов, Глеб Тихомиров.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое объединит музыку, хореографию и визуальное искусство в одном спектакле!