Спектакль Парабайки

12 декабря в концертном зале «Москвич» состоится долгожданная постановка “Парабайки”, созданная по мотивам новой детской литературной вселенной. Этот спектакль обещает стать ярким событием для юных зрителей и их родителей!
Перед началом спектакля в фойе пройдет новогоднее представление, где детей ждут мастер-классы и подарки. Это отличная возможность не только расслабиться, но и поучаствовать в увлекательных активностях.
Премьера “Парабайков” в прошлом году прошла на легендарной сцене театра у Никитских Ворот и стала настоящим культурным событием Москвы. Спектакль выделяется увлекательным сюжетом, впечатляющей воздушной сценографией, яркими и запоминающимися костюмами, отличной музыкой и незабываемыми песнями.
Зрителей ожидает поездка в волшебную страну Сновидения, где их встретят герои - парабайки. Каждый из них обладает особенным характером и уникальными суперспособностями. Эти способности помогут юным зрителям преодолеть свои страхи и исполнить заветные мечты.
Пристегните подушки, впереди нас ждет волшебство и увлекательное путешествие в мир снов!