Новогодний спектакль "Парабайки" - волшебное путешествие в мир сновидений

12 декабря в концертном зале «Москвич» состоится долгожданная постановка “Парабайки”, созданная по мотивам новой детской литературной вселенной. Этот спектакль обещает стать ярким событием для юных зрителей и их родителей!

Новогоднее представление и мастер-классы

Перед началом спектакля в фойе пройдет новогоднее представление, где детей ждут мастер-классы и подарки. Это отличная возможность не только расслабиться, но и поучаствовать в увлекательных активностях.

Уникальная постановка

Премьера “Парабайков” в прошлом году прошла на легендарной сцене театра у Никитских Ворот и стала настоящим культурным событием Москвы. Спектакль выделяется увлекательным сюжетом, впечатляющей воздушной сценографией, яркими и запоминающимися костюмами, отличной музыкой и незабываемыми песнями.

Герои и их способности

Зрителей ожидает поездка в волшебную страну Сновидения, где их встретят герои - парабайки. Каждый из них обладает особенным характером и уникальными суперспособностями. Эти способности помогут юным зрителям преодолеть свои страхи и исполнить заветные мечты.

Персонажи спектакля

Жорик – Пенцов Мирослав

Викуля – Грызина Елизавета

Тим - Сорокин Спартак

Ян – Проворов Мирон и Владимир Сорокин

Аня - Данильченко Полина

Мама – Плужникова Мария

Папа – Петиш Евгений

Важуня - Полина Денисова и Карпова Дарья

Трюк – Нигамедзянов Аскар

Идейка - Александра Хромова и Красова Лиля

Архи – Ренат Мухамбаев и Амосов Виктор

Соната - Комолова Гульназ и МейрНадежда

Баю Бай – Таренков Петр

Бабайка – Леонид Кутсар

Жутик – Марченко Артур

Зёва - Полпудин Олег

Белка Решайка – Селиванова Анна и Татьяна Ржевская

Снежный человек Снежок – Олег Гончаров

Хранитель озера желаний, и он же Библиотекарь – Николай Петренко

Евдокия Семёновна, учительница - Анастасия Макеева

Ульяша Фе, старшеклассница - Аня Покров

Готовьтесь к увлекательному совместному приключению!

Пристегните подушки, впереди нас ждет волшебство и увлекательное путешествие в мир снов!