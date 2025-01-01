Меню
Парабайки
Билеты от 1000₽
Киноафиша Парабайки

Спектакль Парабайки

6+
Режиссер Андрей Цветков-Толбин
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новогодний спектакль "Парабайки" - волшебное путешествие в мир сновидений

12 декабря в концертном зале «Москвич» состоится долгожданная постановка “Парабайки”, созданная по мотивам новой детской литературной вселенной. Этот спектакль обещает стать ярким событием для юных зрителей и их родителей!

Новогоднее представление и мастер-классы

Перед началом спектакля в фойе пройдет новогоднее представление, где детей ждут мастер-классы и подарки. Это отличная возможность не только расслабиться, но и поучаствовать в увлекательных активностях.

Уникальная постановка

Премьера “Парабайков” в прошлом году прошла на легендарной сцене театра у Никитских Ворот и стала настоящим культурным событием Москвы. Спектакль выделяется увлекательным сюжетом, впечатляющей воздушной сценографией, яркими и запоминающимися костюмами, отличной музыкой и незабываемыми песнями.

Герои и их способности

Зрителей ожидает поездка в волшебную страну Сновидения, где их встретят герои - парабайки. Каждый из них обладает особенным характером и уникальными суперспособностями. Эти способности помогут юным зрителям преодолеть свои страхи и исполнить заветные мечты.

Персонажи спектакля

  • Жорик – Пенцов Мирослав
  • Викуля – Грызина Елизавета
  • Тим - Сорокин Спартак
  • Ян – Проворов Мирон и Владимир Сорокин
  • Аня - Данильченко Полина
  • Мама – Плужникова Мария
  • Папа – Петиш Евгений
  • Важуня - Полина Денисова и Карпова Дарья
  • Трюк – Нигамедзянов Аскар
  • Идейка - Александра Хромова и Красова Лиля
  • Архи – Ренат Мухамбаев и Амосов Виктор
  • Соната - Комолова Гульназ и МейрНадежда
  • Баю Бай – Таренков Петр
  • Бабайка – Леонид Кутсар
  • Жутик – Марченко Артур
  • Зёва - Полпудин Олег
  • Белка Решайка – Селиванова Анна и Татьяна Ржевская
  • Снежный человек Снежок – Олег Гончаров
  • Хранитель озера желаний, и он же Библиотекарь – Николай Петренко
  • Евдокия Семёновна, учительница - Анастасия Макеева
  • Ульяша Фе, старшеклассница - Аня Покров

Готовьтесь к увлекательному совместному приключению!

Пристегните подушки, впереди нас ждет волшебство и увлекательное путешествие в мир снов!

Купить билет на спектакль Парабайки

Декабрь
12 декабря пятница
16:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 1000 ₽
19:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 1000 ₽
В других городах
Декабрь
8 декабря понедельник
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1000 ₽

Фотографии

Парабайки Парабайки Парабайки Парабайки Парабайки Парабайки Парабайки Парабайки Парабайки

