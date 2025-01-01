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Пара
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Пара

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Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт дуэта «Пара» в вашем городе — не упустите шанс!

Спешим вас обрадовать — концерт дуэта «Пара» состоится в вашем городе! Не упустите возможность насладиться потрясающим исполнением Зульфии Чотчаевой и Ислама Мальсуйгенова.

Энергия и харизма на сцене

Этот дуэт зажигает сцену своей энергией и харизмой уже не первый год. Их песни моментально выходят на вершины музыкальных чартов, даря слушателям массу положительных эмоций. Зульфия и Ислам великолепно совмещают кавказский колорит с современными трендами, создавая уникальное и неповторимое звучание.

Популярные хиты

На концерте будет представлен ряд популярных композиций дуэта, включая известную песню «Стоп, музыка», клип на которую получил более 100 миллионов просмотров на YouTube. Также вы сможете услышать такие хиты, как:

  • «Моря гладь»
  • «Горячий кофе»
  • «Убегая»
  • «Небо»

Приглашаем на праздник музыки

Мы приглашаем вас окунуться в атмосферу позитива и танцев на концерте «Пары». Приходите, чтобы в полной мере насладиться любимыми хитами и подпевать вместе с ними. Ждем вас на концерте дуэта «Пара»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 17 ноября
Чекмагушевский РДК Уфа, с. Чекмагуш, Мира, 28
19:00 от 1200 ₽
Уфа, 5 декабря
Кармаскалинский РДК Уфа, с. Кармаскалы, Садовая, 25/1
19:00 от 1600 ₽
Уфа, 8 декабря
Дворец молодежи БГАУ Уфа, 50-летия Октября, 21
19:00 от 1000 ₽

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