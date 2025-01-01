Меню
Пара нормальных
Киноафиша Пара нормальных

Спектакль Пара нормальных

Постановка
Театр Ермашова
Режиссер  
Продолжительность  1 час 30 минут

О спектакле

Мистическая мелодрама «Пара нормальных» в театре Ермашова

Театр Ермашова приглашает зрителей на уникальный спектакль «Пара нормальных», в котором переплетаются чувства, эмоции и загадочные совпадения. Эта мелодрама погрузит вас в мир человеческих переживаний и раздумий.

Тайны человеческой души

Спектакль исследует важные темы: что такое жизнь и что такое иллюзия? Вы окажетесь на грани между реальностью и вымыслом, где каждый персонаж находит свои ответы на жизненно важные вопросы. Стремление преодолеть страхи и открыться новым возможностям станет центральной темой повествования.

Не упустите возможность!

Зрителей ждёт не только захватывающая история, но и возможность подумать о своих собственных страхах и надеждах. Не упустите шанс стать частью этого театрального события, которое вдохновляет и заставляет задуматься.

Декабрь
27 декабря суббота
18:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 4000 ₽
28 декабря воскресенье
18:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 4000 ₽

