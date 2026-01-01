ПаПУри: Павел Пиковский и Василий Уриевский

Звуки весны: «ПаПУри» в Нижнем

Не пропустите выступление уникального дуэта «ПаПУри», состоящего из двух талантливых музыкантов и поэтов — Павла Пиковского и Василия Уриевского. Объединив свои силы, они создают атмосферу, наполненную музыкой и поэзией, которая согревает душу.

Павел Пиковский: магия слов и звука

Павел Пиковский — это не только поэт и композитор, но и опытный автор-исполнитель, который ведет группу «Хьюго». Его виртуозная игра на гитаре и умение создавать лирические образы делают его выступления поистине запоминающимися. Павел — человек, излучающий свет и тепло, который вовлекает зрителей в уютный музыкальный мир.

Василий Уриевский: харизма и артистизм

Василий Уриевский, известный актер театра на Таганке, является одним из самых заметных участников музыкальных проектов «Голос» и «Главная сцена». Он обладает невероятным обаянием и артистизмом, сочетая в своем творчестве энергичность и лиричность. Это делает каждое его выступление по-настоящему трогательным и запоминающимся.

Музыка, которая объединяет

Выступление «ПаПУри» — это не просто концерт, а встреча, полная доброты и юмора. Их музыка окутывает зрителей, создавая атмосферу теплоты и душевности. Приходите согреться и насладиться настоящим искусством!