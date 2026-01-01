Спектакль Папина елка

Оповещения от Киноафиши
Папина елка
Билеты от 1200₽
О спектакле

Спектакль по сказкам Джанни Родари

Увлекательные и забавные приключения персонажей Джанни Родари становятся основой для детских игр, создаваемых с участием остроумного папы. В преддверии нового года ребята не только повеселятся, но и поймут важнейшую истину: лишь упорный труд поможет осуществить загаданное желание и достичь любой поставленной цели!

К юбилею сказочника

К 105-летнему юбилею итальянского писателя режиссёр и педагог Анна Трифонова обратилась к пьесам «Старьёвщик и попугай» и «Комедия про Арлекина, Пульчинеллу и Коломбину, сдающих экзамены, и про Стентерелло, помощника Дуремарова» для создания новой детской постановки на сцене ЦДР. Эти поучительные истории выросли во всем мире на основе трудов Родари, который, помимо сказок, также писал и пьесы, часто иронично перерабатывающие знакомые сюжеты европейских сказок.

Современные герои

В новом спектакле Анны Трифоновой удивительные герои превращаются в обычных мальчиков и девочек – наших современников. Их роли в постановке исполнят студенты и выпускники кафедры новых направлений сценических искусств ГИТИСа. Эта уникальная интерпретация призвана донести до юных зрителей важные уроки через яркие и запоминающиеся образы.

Не упустите возможность увидеть этот живой и вдохновляющий спектакль, который порадует как детей, так и их родителей!

Режиссер
Анна Трифонова
В ролях
Мария Роскошо
Алина Савина
Софья Тарасова
Анастасия Семенова
Анастасия Блащук

Март
Апрель
Май
29 марта воскресенье
15:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1200 ₽
11 апреля суббота
12:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1700 ₽
16:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1700 ₽
18 апреля суббота
15:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1700 ₽
3 мая воскресенье
12:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1700 ₽
16:00
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
от 1700 ₽

