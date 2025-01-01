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Киноафиша Папин след

Папин след

Постановка
Омский театр драмы 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Папин след» по повести Гуго Густавовича Вормсбехера «Наш двор»

«Папин след» — это глубокая и трогательная инсценировка гениальной повести Гуго Вормсбехера «Наш двор», рассказывающая о трагической судьбе одной из советских семей. Действие происходит в годы репрессий 1941-1942 годов, и за судьбой этой семьи стоит история целого народа — российских немцев, оказавшихся жертвами политических катаклизмов. В центре сюжета — маленький Фрицик, который в своих воспоминаниях воссоздает образы родных: мамы, папы, сестры и брата. Эти персонажи олицетворяют лучшие качества своего народа — трудолюбие, честность и преданность Родине.

Награды и достижения

  • Специальный приз жюри «За высокие художественные достоинства и защиту общечеловеческих ценностей» на III Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи» (г. Тара, ноябрь 2017).
  • Диплом за участие в театральном фестивале-лаборатории «Школа Леонида Хейфеца» (г. Омск, декабрь 2017).
  • Диплом лауреата XXIV Омского областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа по итогам 2017 года» в номинации «Лучшая театральная работа» (г. Омск, март 2018).
  • Премия Ассоциации театральных критиков России «За художественную убедительность, искренность и своевременность в осмыслении прошлого» на V Межрегиональном фестивале-конкурсе «Ново-Сибирский транзит» (г. Новосибирск, май 2018).
  • Участник Фестиваля театров малых городов России (Театр Наций) (г. Новороссийск, июнь 2018).

Команда спектакля

Автор инсценировки и режиссер-постановщик: Константин Рехтин, заслуженный деятель культуры Омской области.

Художник-постановщик: Владимир Сафронов, член Союза художников России.

Музыкальное оформление: Дмитрий Бедунов.

Сценическая речь: Светлана Заборовская, заслуженный деятель культуры Омской области.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который оставит глубокий след в вашем сердце.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 14 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
18:00

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