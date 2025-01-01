«Папин след» — это глубокая и трогательная инсценировка гениальной повести Гуго Вормсбехера «Наш двор», рассказывающая о трагической судьбе одной из советских семей. Действие происходит в годы репрессий 1941-1942 годов, и за судьбой этой семьи стоит история целого народа — российских немцев, оказавшихся жертвами политических катаклизмов. В центре сюжета — маленький Фрицик, который в своих воспоминаниях воссоздает образы родных: мамы, папы, сестры и брата. Эти персонажи олицетворяют лучшие качества своего народа — трудолюбие, честность и преданность Родине.
Автор инсценировки и режиссер-постановщик: Константин Рехтин, заслуженный деятель культуры Омской области.
Художник-постановщик: Владимир Сафронов, член Союза художников России.
Музыкальное оформление: Дмитрий Бедунов.
Сценическая речь: Светлана Заборовская, заслуженный деятель культуры Омской области.
Не упустите возможность увидеть спектакль, который оставит глубокий след в вашем сердце.