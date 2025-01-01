Спектакль «Папин след» по повести Гуго Густавовича Вормсбехера «Наш двор»

«Папин след» — это глубокая и трогательная инсценировка гениальной повести Гуго Вормсбехера «Наш двор», рассказывающая о трагической судьбе одной из советских семей. Действие происходит в годы репрессий 1941-1942 годов, и за судьбой этой семьи стоит история целого народа — российских немцев, оказавшихся жертвами политических катаклизмов. В центре сюжета — маленький Фрицик, который в своих воспоминаниях воссоздает образы родных: мамы, папы, сестры и брата. Эти персонажи олицетворяют лучшие качества своего народа — трудолюбие, честность и преданность Родине.

Награды и достижения

Специальный приз жюри «За высокие художественные достоинства и защиту общечеловеческих ценностей» на III Всероссийском театральном фестивале «Сотоварищи» (г. Тара, ноябрь 2017).

Диплом за участие в театральном фестивале-лаборатории «Школа Леонида Хейфеца» (г. Омск, декабрь 2017).

Диплом лауреата XXIV Омского областного конкурса-фестиваля «Лучшая театральная работа по итогам 2017 года» в номинации «Лучшая театральная работа» (г. Омск, март 2018).

Премия Ассоциации театральных критиков России «За художественную убедительность, искренность и своевременность в осмыслении прошлого» на V Межрегиональном фестивале-конкурсе «Ново-Сибирский транзит» (г. Новосибирск, май 2018).

Участник Фестиваля театров малых городов России (Театр Наций) (г. Новороссийск, июнь 2018).

Команда спектакля

Автор инсценировки и режиссер-постановщик: Константин Рехтин, заслуженный деятель культуры Омской области.

Художник-постановщик: Владимир Сафронов, член Союза художников России.

Музыкальное оформление: Дмитрий Бедунов.

Сценическая речь: Светлана Заборовская, заслуженный деятель культуры Омской области.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который оставит глубокий след в вашем сердце.