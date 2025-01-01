Меню
Папин Олимпос
16+
Продолжительность 90 минут
О концерте

Концерт группы «Папин Олимпос» в Санкт-Петербурге

Готовьтесь к яркому шоу от группы «Папин Олимпос», которое не оставит никого равнодушным. На концерте прозвучат все хиты коллектива, а также их новые релизы.

Энергия и эмоции

Это зажигательное выступление подарит вам массу положительных эмоций и зарядит энергией на весь предстоящий год. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых треков и ощутить атмосферу праздника!

Почему стоит посетить

«Папин Олимпос» известен своим уникальным стилем и яркими выступлениями. Концерты группы всегда собирают преданных поклонников и новых зрителей, принося радость и увлечение в каждое шоу.

Не пропустите это музыкальное событие — погрузитесь в мир веселья и творчества с «Папин Олимпос»!

Январь
6 января вторник
20:00
Base St. Petersburg (Гигант Холл) Санкт-Петербург, Кондратьевский просп., 44

