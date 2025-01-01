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Папаши
Киноафиша Папаши

Спектакль Папаши

12+
Режиссер Степан Дворянкин
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Легкая музыкальная комедия о наших папах 

«Я посвящаю этот спектакль своему папе. И пусть каждый зритель, посетивший эту постановку, после спектакля обязательно позвонит своему папе и скажет ему, что он — самый лучший в мире. Им, папам, это очень нужно, хотя они никогда в этом не признаются…» — Степан Дворянкин, автор идеи.

Сюжет

Четверо мужчин волею судьбы оказываются в приёмном покое родильного отделения. Они ждут рождения своих детей и по-своему пытаются справиться с волнением перед, пожалуй, самой важной ночью в их жизни. Каждый из них проходит через свои переживания, но их объединяет одно — ожидание чуда, сотворенного любовью.

Музыкальная комедия

«Папаши» — это легкая, трогательная и невероятно смешная музыкальная комедия, созданная талантливыми авторами, которые ранее подарили зрителям самый кассовый спектакль Омского Дома Актёра «Моя Сatherina». Подготовьтесь к ярким эмоциям и незабываемым моментам!

Интересные факты

  • Спектакль ставился с участием известных актеров, что добавляет ему особую атмосферу.
  • Музыкальное оформление включает оригинальные песни, которые запоминаются с первого прослушивания.
  • Постановка затрагивает важные темы отцовства и любви в семьях, что делает её актуальной для широкой аудитории.

Не забудьте позвонить папе!

После просмотра спектакля, не упустите возможность сделать приятное своему папе. Позвоните ему и напомните, как он важен для вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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