Спектакль Папаши

Легкая музыкальная комедия о наших папах

«Я посвящаю этот спектакль своему папе. И пусть каждый зритель, посетивший эту постановку, после спектакля обязательно позвонит своему папе и скажет ему, что он — самый лучший в мире. Им, папам, это очень нужно, хотя они никогда в этом не признаются…» — Степан Дворянкин, автор идеи.

Сюжет

Четверо мужчин волею судьбы оказываются в приёмном покое родильного отделения. Они ждут рождения своих детей и по-своему пытаются справиться с волнением перед, пожалуй, самой важной ночью в их жизни. Каждый из них проходит через свои переживания, но их объединяет одно — ожидание чуда, сотворенного любовью.

Музыкальная комедия

«Папаши» — это легкая, трогательная и невероятно смешная музыкальная комедия, созданная талантливыми авторами, которые ранее подарили зрителям самый кассовый спектакль Омского Дома Актёра «Моя Сatherina». Подготовьтесь к ярким эмоциям и незабываемым моментам!

Интересные факты

Спектакль ставился с участием известных актеров, что добавляет ему особую атмосферу.

Музыкальное оформление включает оригинальные песни, которые запоминаются с первого прослушивания.

Постановка затрагивает важные темы отцовства и любви в семьях, что делает её актуальной для широкой аудитории.

Не забудьте позвонить папе!

После просмотра спектакля, не упустите возможность сделать приятное своему папе. Позвоните ему и напомните, как он важен для вас!