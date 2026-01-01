Театр для детей и молодежи в Кемерово рад представить новый спектакль «Папа». Этот спектакль-парадокс основан на реальных историях о наших отцах, которые заставят зрителей задуматься о важности и сложностях отцовства.

Формат и содержание

«Папа» представляет собой необычное соединение жанров. В спектакле присутствуют живые человеческие истории, но отсутствует традиционная драматургия. Здесь нет чётко прописанных ролей, а сами актеры становятся носителями настоящих эмоций и переживаний.

Очевидная близость

Истории, рассказанные в спектакле, происходят на соседней улице, в соседнем доме или квартире. Это близкие и знакомые каждому зрителю ситуации, что подчеркивает их универсальность и актуальность.

