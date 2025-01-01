Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Папа
Киноафиша Папа

Спектакль Папа

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль - номинант на Золотую маску в Театре на Васильевском

История о сложных взаимоотношениях пожилого отца и его взрослой дочери. Отец страдает от болезни, его сознание постепенно угасает, формируя причудливый пасьянс из реальных событий, воспоминаний, фантазий и страхов. Важно не то, как называется его недуг, а то, что жить по-прежнему не могут ни он, ни его дочь.

Слова, которыми обмениваются персонажи, предельно просты, так же как и сама история. Однако из лабиринта, в который погружает их автор, выхода нет. Режиссер-постановщик Олег Сологубов делится размышлениями о том, как мы помним своих родителей: «Мы видим их из своего детства, когда они были молоды и полны сил, опекали нас, казались «сверх-человеками». И нам трудно осознать, что на склоне лет наши удивительные родные могут стать детьми, плакать, как мы когда-то плакали, когда мама в первый раз оставила нас в детском саду, а мы чувствовали себя одни в незнакомом мире».

Премьера и награды

Премьера спектакля состоялась 1 марта 2024 года. «Папа» стал номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска» 2025 года.

Творческая команда

Перевод с французского осуществил Илья Именитов. Пьеса представлена Агентствами «Независимый театральный проект» (Москва) и «Agence Drama/Suzanne Sarquier» (Париж).

Режиссер
Олег Сологубов
В ролях
Юрий Малашин
Екатерина Логинова
Михаил Солодянкин
Екатерина Саитова
Дарья Гришаева

Фотографии

Папа Папа Папа Папа Папа Папа Папа Папа
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше