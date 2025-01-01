Спектакль - номинант на Золотую маску в Театре на Васильевском

История о сложных взаимоотношениях пожилого отца и его взрослой дочери. Отец страдает от болезни, его сознание постепенно угасает, формируя причудливый пасьянс из реальных событий, воспоминаний, фантазий и страхов. Важно не то, как называется его недуг, а то, что жить по-прежнему не могут ни он, ни его дочь.

Слова, которыми обмениваются персонажи, предельно просты, так же как и сама история. Однако из лабиринта, в который погружает их автор, выхода нет. Режиссер-постановщик Олег Сологубов делится размышлениями о том, как мы помним своих родителей: «Мы видим их из своего детства, когда они были молоды и полны сил, опекали нас, казались «сверх-человеками». И нам трудно осознать, что на склоне лет наши удивительные родные могут стать детьми, плакать, как мы когда-то плакали, когда мама в первый раз оставила нас в детском саду, а мы чувствовали себя одни в незнакомом мире».

Премьера и награды

Премьера спектакля состоялась 1 марта 2024 года. «Папа» стал номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска» 2025 года.

Творческая команда

Перевод с французского осуществил Илья Именитов. Пьеса представлена Агентствами «Независимый театральный проект» (Москва) и «Agence Drama/Suzanne Sarquier» (Париж).