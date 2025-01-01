В центре сюжета спектакля «Папа» – трогательная история о взаимоотношениях очень пожилого отца и его взрослой дочери. Отец страдает от болезни, его постепенно меркнущее сознание складывает в причудливый пасьянс реальные события, воспоминания, фантазии и страхи. Важнее всего не название недуга, а то, что жить, как прежде, не могут ни он, ни его дочь.
Слова, которыми обмениваются персонажи, предельно просты, как и сама история. Однако автор погружает их в лабиринт, из которого нет выхода. Это создает уникальную атмосферу, заставляющую зрителей задуматься о том, как меняются роли в семье с течением времени.
Режиссер-постановщик Олег Сологубов делится своими размышлениями: «Мы помним наших родителей из своего детства, когда они были молоды, полны сил, опекали нас, были для нас «сверх-человеками». И нам трудно принять, что на склоне лет эти удивительные родные «сверх-человеки» могут становиться детьми, плача, как мы когда-то плакали в детском садике, когда мама оставила нас одних в незнакомом мире».
Спектакль «Папа» впервые был представлен зрителям 1 марта 2024 года. Он стал номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 2025 году. Пьеса была переведена с французского Ильей Именитовым и представлена Агентствами «Независимый театральный проект» (Москва) и «Agence Drama/Suzanne Sarquier» (Париж).
Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который затрагивает важные темы о семье, любви и утрате.