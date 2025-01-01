Спектакль «Папа» на сцене московского Театра Сатиры. История о любви и утрате

В центре сюжета спектакля «Папа» – трогательная история о взаимоотношениях очень пожилого отца и его взрослой дочери. Отец страдает от болезни, его постепенно меркнущее сознание складывает в причудливый пасьянс реальные события, воспоминания, фантазии и страхи. Важнее всего не название недуга, а то, что жить, как прежде, не могут ни он, ни его дочь.

Слова, которыми обмениваются персонажи, предельно просты, как и сама история. Однако автор погружает их в лабиринт, из которого нет выхода. Это создает уникальную атмосферу, заставляющую зрителей задуматься о том, как меняются роли в семье с течением времени.

Режиссерская интерпретация

Режиссер-постановщик Олег Сологубов делится своими размышлениями: «Мы помним наших родителей из своего детства, когда они были молоды, полны сил, опекали нас, были для нас «сверх-человеками». И нам трудно принять, что на склоне лет эти удивительные родные «сверх-человеки» могут становиться детьми, плача, как мы когда-то плакали в детском садике, когда мама оставила нас одних в незнакомом мире».

Премьера и награды

Спектакль «Папа» впервые был представлен зрителям 1 марта 2024 года. Он стал номинантом российской национальной театральной премии «Золотая маска» в 2025 году. Пьеса была переведена с французского Ильей Именитовым и представлена Агентствами «Независимый театральный проект» (Москва) и «Agence Drama/Suzanne Sarquier» (Париж).

Актерский состав

Папа – Юрий Малашин

– Юрий Малашин Анна – Екатерина Логинова

– Екатерина Логинова Пьер – Михаил Солодянкин

– Михаил Солодянкин Лора – Екатерина Саитова

– Екатерина Саитова Женщина – Дарья Гришаева

– Дарья Гришаева Мужчина – Вадим Порошин

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который затрагивает важные темы о семье, любви и утрате.