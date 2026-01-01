Спектакль Папа в паутине

Продолжение спектакля «Слишком женатый таксист»

Неутомимый Джон Смит уже 20 лет виртуозно жонглирует двумя семьями, живя четко по графику. Однако эпоха гаджетов не щадит никого — тайное становится явным! Повзрослевшие дети Джона из разных семей случайно знакомятся в сети и назначают свидание в доме одной из его жен.

Катастрофа близка, и благополучие Джона снова висит на волоске. На помощь, как всегда, спешит Стенли Поуни. Какие безумные уловки он придумает на этот раз, чтобы спасти друга? Вас ждет вечер искрометного юмора, абсурдных ситуаций, сюрпризов и невероятных поворотов.

Сможет ли Джон выпутаться из собственной паутины лжи? Приходите — и узнаете!

Актерский состав

Виктор Логинов

Павел Савинков

Анна Димова

Ольга Ергина

Юлия Митина

Константин Мерзликин

Алексей Степанов

Режиссура

Режиссер спектакля — Антон Корнилов.