Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Папа, мама я и Сталин
Билеты от 500₽
Киноафиша Папа, мама я и Сталин

Спектакль Папа, мама я и Сталин

Постановка
У Никитских ворот 16+
Продолжительность 1 часа 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Автобиографический документальный спектакль Марка Розовского

На сцене театра «У Никитских ворот» Марк Розовский создал автобиографическое произведение, основанное на сугубо документальных фактах. Пьеса рассказывает о сталинской эпохе, о частной истории любви, разрыва и судьбы людей, погруженных в самые страшные моменты истории человечества. Это произведение посвящено эпохе, которая несла распад и гибель, и повествует о людях, ставших частью этой трагической исторической реальности.

Частная история в контексте эпохи
«Папа, мама я и Сталин» — это, возможно, одна история из сотен тысяч, одна из миллионов, но всегда уникальная и единственная для каждого. История, в которой ужас и трагедия соседствуют с человечностью и внутренней борьбой. Рассказана эта история автором в деталях, с максимальной откровенностью и глубиной.

Основной посыл пьесы
Пьеса написана на основе одноименной книги Марка Розовского (2013 г., Изд. «Зебра-Е») и является правдой, которую важно помнить и понимать. В спектакле затронуты темы, которые напоминают о человеческих жертвах жестокой исторической реальности, но в то же время показывают, как в самых темных временах сохраняются душевные и моральные ценности.

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Наталья Баронина
Валерий Шейман
Андрей Молотков
Валерий Толков
Денис Юченков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Ученая семейка и роботы
0+
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и роботы
26 апреля в 10:45 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Семейный переполох
16+
Комедия
Семейный переполох
13 сентября в 19:00 ЦДКЖ
от 1200 ₽
Недоросль
12+
Мюзикл Детский
Недоросль
23 октября в 19:00 Поколение
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше