Спектакль Папа, мама я и Сталин

Автобиографический документальный спектакль Марка Розовского

На сцене театра «У Никитских ворот» Марк Розовский создал автобиографическое произведение, основанное на сугубо документальных фактах. Пьеса рассказывает о сталинской эпохе, о частной истории любви, разрыва и судьбы людей, погруженных в самые страшные моменты истории человечества. Это произведение посвящено эпохе, которая несла распад и гибель, и повествует о людях, ставших частью этой трагической исторической реальности.

Частная история в контексте эпохи

«Папа, мама я и Сталин» — это, возможно, одна история из сотен тысяч, одна из миллионов, но всегда уникальная и единственная для каждого. История, в которой ужас и трагедия соседствуют с человечностью и внутренней борьбой. Рассказана эта история автором в деталях, с максимальной откровенностью и глубиной.

Основной посыл пьесы

Пьеса написана на основе одноименной книги Марка Розовского (2013 г., Изд. «Зебра-Е») и является правдой, которую важно помнить и понимать. В спектакле затронуты темы, которые напоминают о человеческих жертвах жестокой исторической реальности, но в то же время показывают, как в самых темных временах сохраняются душевные и моральные ценности.