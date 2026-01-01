Новогоднее представление в Театральной лаборатории «Кук Lab»

Приглашаем вас на новогоднюю версию спектакля «Папа ищет работу», где вы сможете узнать, может ли папа устроиться на работу Дедом Морозом! В этом веселом и трогательном шоу, пока звучит телефон, папа с улыбкой смотрит на свою семью. В его глазах загорается надежда на новое начало в волшебный год.

Спектакль передает идею, что Новый год — это не только чудеса, но и шанс начать все заново. Папа решает, что не важно, кем он был прежде, важно, кем он станет. Сердце героя наполняется верой в будущее, и новогодняя сказка продолжается.

О спектакле

Постановка основана на книге Вали Филиппенко, изданной в издательстве «Самокат». Она пробуждает воспоминания о детстве, вдохновляет на мечты и укрепляет веру в собственные силы. Спектакль подходит для всей семьи: взрослые вспомнят свои юные мечты, а дети познакомятся с забавными профессиями и нелепыми ситуациями.

Живое разнообразие сцен

Каждый эпизод представляет новую профессию, новых персонажей и увлекательные приключения. Мы используем различные театральные формы: кукольный театр, теневой театр и предметный театр, что создает уникальную атмосферу и визуальный стиль.

Для всей семьи

Этот спектакль — отличный выбор для тех, кто любит мечтать, смеяться и учиться бороться с хандрой. Приходите всей семьей и откройте для себя магию театра!

Творческая группа

Режиссер: Сергей Аронин

Художник: Анастасия Пелевина

Проекция и анимация: Алексей Ермолаев

Композитор: Сергей Аронин

Музыкальный руководитель и саунд-дизайн: Иннокентий Трембицкий

Художник по свету: Евгений Гончаренко

Актеры

В спектакле участвуют: Сергей Аронин/Владислав Кулыгин, Анастасия Доронина/Людмила Майорова, Юнона Захарьева/Валерия Смельчакова. Рекомендуемый возраст зрителей: 7+.