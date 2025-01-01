Paolo Baccianella

В Московском Международном Доме Музыки состоится уникальный концерт с участием знаменитого итальянского органиста Паоло Баччанеллы из Вероны. Ведущей вечера станет известный музыковед Елена Книжникова-Семенова, а дирижером выступит Сергей Тарарин.
Концерт под названием «Орган и симфонический оркестр» обещает быть насыщенным и разнообразным. В сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония» Паоло Баччанелла предложит слушателям погрузиться в мир французской музыки. Хотя подробности программы пока остаются сюрпризом, уже сейчас известно, что она включает в себя произведения, которые давно завоевали любовь московской публики.
Елена Книжникова-Семенова, комментируя каждое произведение, поможет зрителям глубже понять музыкальные жанры и традиции Франции. Ее комментарии создадут особую атмосферу, позволяя каждому слушателю ощутить связь с музыкальным наследием этой страны.
Как и по многолетней традиции, Паоло Баччанелла подготовит для столичной аудитории что-то поистине уникальное. Этот концерт станет не просто музыкальным событием, а настоящим праздником для ценителей классической музыки и творчества гениев.
Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия!