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Paolo Baccianella
Билеты от 2000₽
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Paolo Baccianella

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Знаменитый итальянский органист с концертом в Москве

В Московском Международном Доме Музыки состоится уникальный концерт с участием знаменитого итальянского органиста Паоло Баччанеллы из Вероны. Ведущей вечера станет известный музыковед Елена Книжникова-Семенова, а дирижером выступит Сергей Тарарин.

Программа концерта

Концерт под названием «Орган и симфонический оркестр» обещает быть насыщенным и разнообразным. В сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская Филармония» Паоло Баччанелла предложит слушателям погрузиться в мир французской музыки. Хотя подробности программы пока остаются сюрпризом, уже сейчас известно, что она включает в себя произведения, которые давно завоевали любовь московской публики.

Заглянем в музыкальную культуру Франции

Елена Книжникова-Семенова, комментируя каждое произведение, поможет зрителям глубже понять музыкальные жанры и традиции Франции. Ее комментарии создадут особую атмосферу, позволяя каждому слушателю ощутить связь с музыкальным наследием этой страны.

Специальные моменты для зрителей

Как и по многолетней традиции, Паоло Баччанелла подготовит для столичной аудитории что-то поистине уникальное. Этот концерт станет не просто музыкальным событием, а настоящим праздником для ценителей классической музыки и творчества гениев.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального путешествия!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Paolo Baccianella Paolo Baccianella Paolo Baccianella

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