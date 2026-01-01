Оповещения от Киноафиши
Музыка в сердце театра: концерт с участием известных музыкантов

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное событие, которое объединит таланты трех выдающихся исполнителей: Игоря Гайсина (скрипка), Натальи Соколовской (фортепиано) и Евгения Румянцева (виолончель). Этот концерт обещает стать настоящим праздником классической музыки.

Программа концерта

Концертная программа представляет собой уникальное рондо, где рефреном звучат произведения знаменитого композитора Мориса Равеля. Именно его музыка будет связывать все части программы, создавая неповторимую атмосферу.

Эпизоды музыкального наследия

Кроме музыкальных шедевров Равеля, в программе будут звучать произведения его современника Клода Дебюсси, который оказал значительное влияние на развитие музыкальной гармонии. Также зрителей ждут композиции от Оливье Мессиана, известного своей сложной гармонией, и японского композитора Тору Такемицу, продолжателя французских традиций.

Почему стоит прийти

Этот концерт — отличная возможность не только насладиться великолепной музыкой, но и глубже узнать творчество выдающихся композиторов. Эксклюзивное исполнение в сочетании с талантами музыкантов сделает этот вечер незабываемым.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на концерте, который подарит множество эмоций и волшебных мгновений.

Май
20 мая среда
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Грязь
16+
Хип-хоп
Грязь
15 марта в 20:00 Radius Concert Hall
от 1500 ₽
Пермский Stand Up клуб
18+
Юмор
Пермский Stand Up клуб
27 марта в 19:30 Боулинг-клуб «White Lanes Event Bar»
от 800 ₽
Пой или пей
18+
Юмор
Пой или пей
7 марта в 20:20 Звезды сошлись
от 800 ₽
