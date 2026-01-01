Оповещения от Киноафиши
Pantera tribute party
Билеты от 1200₽
18+
О концерте

Вечеринка-триьют группе Pantera в концертном зале «Свобода»

В Концертном зале «Свобода» состоится вечер, посвящённый творчеству легендарной группы Pantera. Группа «Dark Secret Love» исполнит их культовые хиты, погрузив гостей в атмосферу groove metal с мощными риффами, энергичными барабанами и глубоким басом.

Программа вечера

«Dark Secret Love» представляет обширную программу, полностью посвятившую себя наследию Pantera. Зрителей ожидает мощный звук, который одновременно перенесёт в мир тяжёлой музыки и даёт возможность насладиться напористым вокалом и тяжёлыми качающими риффами.

Кому подходит вечер?

Вечеринка обещает стать настоящим праздником для поклонников тяжёлой музыки и фанатов Pantera. Мероприятие имеет возрастное ограничение 18+, поэтому лица младше этого возраста могут присутствовать только в сопровождении родителей.

Март
21 марта суббота
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19
от 1200 ₽

