Панорама сибирской музыки
Киноафиша Панорама сибирской музыки

Панорама сибирской музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Панорама сибирской музыки: концерт классической музыки в Консерватории

Приглашаем вас на удивительный вечер классической музыки в Новосибирской консерватории им. Глинки. Это событие пройдет в рамках специального проекта, который обещает погрузить зрителей в мир великолепных музыкальных произведений.

музыкальная программа

В ходе концерта будут представлены произведения выдающихся композиторов, многие из которых нашли вдохновение в природе и культуре Сибири. Зазвучат как известные классические шедевры, так и менее известные, но не менее впечатляющие композиции.

исполнители

Восторг зрителей обеспечат как талантливые студенты консерватории, так и профессиональные музыканты. Каждый из них привнесет в программу частичку своего мастерства и вдохновения.

особенности мероприятия

Не упустите шанс прикоснуться к высокому искусству и насладиться атмосферой, наполняющей зал. Концерт станет не только уникальным музыкальным опытом, но и отличной возможностью узнать больше о сибирской музыкальной культуре.

До встречи на концерте в Новосибирской консерватории!

Купить билет на концерт Панорама сибирской музыки

Октябрь
20 октября понедельник
19:00
Новосибирская консерватория им. Глинки Новосибирск, Советская, 31
от 300 ₽

